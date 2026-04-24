Ключевые моменты:

Когда Руслан Савенюк получил повестку, сразу поехал в военкомат

Он стал разведчиком, и на фронте был момент, когда с гранатой в руке готовился подорвать себя вместе с врагом

Возвращение домой оказалось сложнее войны: его преследовал вопрос «зачем я здесь?»

Теперь он хочет создать в Одессе центр, где ветераны будут обучать людей выживанию и домедицинской помощи

Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комисаренко встретилась и поговорила с одесситом Русланом Савенюком — военным, который прошел Николаевское, Херсонское, Харьковское и Донецкое направления и получил ранения. Разговор получился откровенным. Ветеран не скрывал своих мыслей и ощущений, а его цитаты позволяют передать реальное состояние после возвращения с фронта без обобщений и штампов.

Не колебался ни минуты

Одессит Руслан Савенюк вырос в обычной семье. Учился в средней школе №48, занимался спортом. После 9-го класса поступил в профессионально-техническое училище автомобильного транспорта, потому что, как и многие мальчишки, любил машины и скорость. Через два года получил водительские права и уже думал, что делать дальше.

Но пришло время идти в армию. Руслан оказался во внутренних войсках, в части 3005, в Харькове. И там продолжал заниматься любимым видом спорта — дзюдо. Получил грамоту за второе место на территориальных соревнованиях. Был награжден орденом «За заслуги» II степени. После возвращения из армии работал в частной охранной структуре.

– Когда началась война, я получил повестку в вайбер, – говорит Руслан. – Очень хорошо помню тот момент: ехал на своей машине, был в районе улицы Заболотного. Не колебался ни минуты, сразу развернулся и поехал в военкомат. Меня хотели направить в 79-ю штурмовую бригаду, но я сказал, что хочу к своим, к тем, с кем проходил срочную службу. Так я оказался в 28-й бригаде.

Далее Руслан выбрал непростую и очень рискованную военную профессию — стал разведчиком, хотя благодаря навыкам ремонта автомобилей мог заниматься этим и на фронте.

– Обычно разведку считают элитой армии, – говорит Руслан. – Но для меня элита — это пехота. Именно пехотинцы обеспечивают конечный успех. А задача разведки — упростить этот путь для тех, кто идет на штурм и обеспечивает победу.

Руслан прослужил около года, а затем получил осколочное ранение спины. Из-за ранения потерял правую ушную перепонку, стал плохо видеть правым глазом. Через год перевелся в 57-ю бригаду, это Херсонское направление. Перевелся, потому что там служило больше ребят, с которыми он был знаком с детства, с кем занимался спортом, служил в армии еще в мирные времена.

«Готовился подорвать себя и врагов»

– Самое важное на фронте — чтобы рядом были люди, в которых ты веришь, как в себя, – продолжает Руслан. – Чтобы знать, что не подведут, не бросят, помогут. Без этого невозможно, когда военные, например, по триста, по четыреста дней удерживают определенный объект. Здесь без поддержки, когда один за всех и все за одного, никак.

Был эпизод на боевом пути одессита, когда враг пошел в наступление. В трех метрах от Руслана разорвался снаряд.

– Осколок попал в спину. А большинство осколков принял на себя мой побратим. Я попытался его оттащить, но одной рукой не смог этого сделать. Добрался до своих, и они быстро его забрали. А потом я сидел, зажав в руке гранату, потому что нас предупредили о наступлении врага. Честно говоря, думал, что это уже все. Готовился подорвать себя и врагов. Но нам повезло: информация о наступлении не подтвердилась, и мы остались живы.

После подобных случаев армейская жизнь становится настолько важной, что, даже возвращаясь к мирной жизни, ты все время хочешь снова оказаться там, среди побратимов.

Две реальности — в тылу и на передовой

Руслан откровенно говорит, что после возвращения некоторое время ему приходилось привыкать к параллельному существованию двух реальностей. Мыслями он еще был там, где остались защищать украинскую землю побратимы. А перед глазами уже возникала другая жизнь, где люди радуются, улыбаются, ходят в рестораны и на концерты — в общем, живут заботами и делами мирной жизни. Жизни при отсутствии войны.

– Я понял, что нельзя все время думать только о плохом, – продолжает Руслан. – Психика этого просто не выдержит. Поэтому даже в очень тяжелые времена люди продолжают искать возможность хотя бы ненадолго забыть о войне, и они в этом не виноваты. Но, конечно, уважения к военным, которые обеспечивают право других граждан жить, учиться, ходить в те же рестораны и концертные залы, хотелось бы видеть больше.

Когда отпуск становится еще большим испытанием, чем фронт

Вспоминая, в каком состоянии вернулся домой, мой собеседник не скрывает: было трудно снова научиться жить в более-менее мирной реальности. Присутствовала злость, не было понимания, зачем возвращаться, когда все самое важное происходит там, откуда ты вернулся.

– Первый свой отпуск после ранения я провел, не выходя из дома, – вспоминает Руслан. – И сильно пил. Жена с дочерью тогда находились в Германии. В одиночестве задавал себе вопрос: «Зачем я здесь, когда все главное происходит там, на фронте?». Не знаю, как бы все сложилось, но помог друг. Он не дал мне опуститься, заставил вернуться к занятиям спортом — и это стало переломным моментом.

Военные часто говорили мне, что испытывают сильное желание вернуться на фронт. Там все проще: где свои, а где враги, понять легче, чем в мирной жизни. Есть такое желание и у моего собеседника. Но сдерживает его судьба маленькой пятилетней дочери.

– Если снова уйду на фронт, дочь будет расти без меня, будет скучать. Могу ли я не оправдать ее надежды? – спрашивает себя Руслан. – Когда я приехал во второй отпуск, именно жена и дочь вернули меня к жизни. Сияющие глаза Насти, ее радость стали лучшей терапией. Мне захотелось жить дальше.

«Мечтаю работать в детском центре»

Сейчас Руслан мечтает открыть в Одессе детский и молодежный центр, где бывшие военные могли бы как инструкторы обучать молодежь защите своей жизни и жизни окружающих в условиях войны.

– Мы не знаем, сколько еще продлится война, – говорит Руслан. – Каждый день слышим сигналы тревоги. Гибнут и получают ранения мирные люди. Как бывший военный, могу сказать: люди должны быть готовы оказывать первую помощь. Это касается и детей, и взрослых. В опасную ситуацию может попасть любой. Поэтому важно уметь быстро ориентироваться, использовать подручные средства, сделать носилки и вынести раненого. Сейчас много говорят о турникетах, что их нужно носить с собой. Но гораздо реже говорят, что их нужно быстро достать, правильно наложить и понимать, на какое время. И почему такого учебного центра в Одессе до сих пор нет — для меня вопрос.

В Украине действуют государственные программы поддержки, в частности через Министерство по делам ветеранов и реабилитационные инициативы, однако на практике интеграция военного опыта в гражданскую жизнь остается ограниченной.

