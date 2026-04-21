Ключевые моменты:

Удары по десантным кораблям РФ в Крыму разрушили планы возможной высадки.

Поражены нефтебазы, склады боеприпасов и объекты инфраструктуры противника.

Россия продолжает атаки дронами по украинским городам, есть пострадавшие.

Удар по флоту РФ в Крыму: сорвана попытка десанта

Украинские военные нанесли очередной удар по российскому флоту во временно оккупированном Крыму. 20 апреля под удар попали два больших десантных корабля Черноморского флота РФ — «Ямал» и «Николай Фильченков». Также была поражена радиолокационная станция «Подлёт-К1».

По оценкам военных экспертов, это существенно ослабило возможности России по проведению десантных операций на южном направлении.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире «Єдині новини» заявил, что присутствие крупных десантных кораблей в Севастополе свидетельствовало о подготовке к возможной высадке. Эти суда держали ближе к потенциальным направлениям — в частности, к Одесской области и Приднестровью — чтобы сократить время переброски из Новороссийска.

«Это пример работы на опережение. Мы перечеркиваем их планы по высадке десанта и реальные угрозы в Приднестровье или в Одесской области», — отмечает Игорь Романенко.

По данным Генерального штаба ВСУ, в ночь на 20 апреля украинские подразделения также поразили ряд стратегических объектов противника. В частности, зафиксировано попадание по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ с последующим пожаром. Кроме того, поражена нефтебаза «Гвардейская» в Крыму.

Также удары были нанесены по складам боеприпасов в районах Урзуфа (временно оккупированная часть Донецкой области) и Локни в Белгородской области России. Отдельно сообщается о поражении склада беспилотников и командно-наблюдательного пункта противника в Донецкой области. Эти действия снижают способность армии РФ обеспечивать свои подразделения топливом и техникой.

Атаки по инфраструктуре Украины и ситуация на фронте

В то же время российские войска продолжают атаки по украинским городам. В ночь на 21 апреля дроны атаковали Сумы: зафиксировано не менее пяти попаданий. Повреждены жилые дома, автомобили и одно из медицинских учреждений. Предварительно известно о четырех пострадавших, среди них — 17-летний подросток.

Утром также был нанесен удар по Харькову. В Шевченковском районе беспилотник попал в административное здание, еще несколько человек пострадали в результате атак в разных районах города.

Под огнем русской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Зеленовка, Садовое, Камышаны. В результате российских атак в Херсонской громаде 1 человек погиб, 3 — получили ранения. Повреждены частные и многоэтажные дома, авто, нежилое сооружение, складские помещения сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

За последние сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Потери российских войск, по данным Генштаба ВСУ, составили 1040 человек. Также наши воины обезвредили 7 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1905 год БПЛА оперативно-тактического уровня и 192 единицы автомобильной техники.

На дипломатическом уровне Украина отвергает любые ультиматумы со стороны России. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что страна не откажется от своих территорий ни при каких условиях. По его оценке, попытка России полностью захватить Донецкую область потребовала бы колоссальных потерь, которые он назвал катастрофическими даже для самой РФ.

По его словам, для полной оккупации Донецкой области России придется понести огромные потери. Речь идет как минимум о 1,5 млн дополнительных военных, что более чем удвоит текущие потери и может довести их до уровня свыше 3 млн человек.

Дипломат подчеркнул, что даже для российского руководства такие цифры стали бы критическими. Он также отметил, что при текущих темпах войны попытка захватить всю территорию Украины потребовала бы более 122 млн жизней российских военных и могла бы растянуться примерно на 183 года.

Отдельно Мельник прокомментировал требования Москвы о выводе украинских войск из Донецкой области как условие для переговоров. Он подчеркнул, что Киев категорически отвергает подобные ультиматумы.

«Украина не оставит ни одного квадратного миллиметра своей территории и ни одного гражданина», — заявил дипломат.

Кроме того, он критически высказался о стратегии Кремля, отметив, что военным путем достичь поставленных целей России не удастся. В этой связи Владимир Путин, по его словам, не может не осознавать ограниченность такого подхода.

