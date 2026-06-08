Ключевые моменты:

  • «Фабрика вкуса» годами доминирует на рынке школьного питания Одессы
  • Родители и школьники массово жалуются на качество обедов в школах
  • Компания фигурирует в уголовных производствах, связанных с бюджетными средствами
  • Тендеры на сотни миллионов гривен часто проходят без конкуренции
  • Совладельцы компании за последние годы приобрели дорогую недвижимость

Это расследование началось со школьных тарелок — холодных полуфабрикатов, «влажного» риса с неприятным запахом и «склеенной» гречки. Родители одесских школьников в соцсетях жаловались на качество школьных блюд.

Журналисты «Одесской жизни» собрали фотодоказательства и впечатления учеников об обедах в нескольких школах города, проанализировали тендеры, судебные решения по уголовным делам, поговорили с экспертами и направили запросы в правоохранительные органы, чтобы понять: почему, несмотря на жалобы родителей на питание, ничего не меняется.

Наше расследование подтвердило, что система поставок готовых блюд в учебные заведения города имеет признаки монополии: она годами поделена между узким кругом фирм.

Крупнейший игрок продолжает получать новые заказы даже несмотря на то, что фигурирует в свежем уголовном производстве одесской полиции. Ведь пока нет приговора — нет препятствий для участия в публичных закупках.

Да и конкурентов почти нет — тендеры объявляют, но торговаться никто не приходит.

«Одесская жизнь» рассказывает, изменилось ли что-то после требования главы Одесской городской военной администрации разобраться с монополией на питание школьников, какая недвижимость появилась у многолетнего совладельца ключевого поставщика обедов в одесские школы и что говорят в компании об уголовных делах, в которых она фигурирует.

Что (не) едят дети: эксперимент «Одесской жизни»

Блюдо от Фабрики вкуса

После ряда публикаций в соцсетях в этом году журналисты «Одесской жизни» в течение нескольких дней вместе с родителями и самими учениками наблюдали за тем, как питаются дети в нескольких школах Одессы.

Редакция выбрала для наблюдения две школы, куда привозят блюда от ООО «Фабрика вкуса» — компании, которая за годы работы стала крупнейшим поставщиком готовых обедов в учебные заведения Одессы и одновременно постоянным фигурантом скандалов вокруг бюджетного питания.

Дети фотографировали свои завтраки и обеды, отправляли снимки родителям, а те — редакции. Результат оказался показательнее официальных отчетов или презентаций реформированного школьного меню.

На фотографиях — полуфабрикаты: блины с творогом, которые, по словам самих учеников, были совершенно холодными, гречка с тушенкой, жир от которой кусками покрыл тарелку, размокшие гарниры и салаты, к которым дети почти не притрагивались. Нередко после нескольких ложек школьники отодвигали тарелки, а некоторые ограничивались вареным яйцом или булочкой.

Предлагаем вашему вниманию галерею холодных обедов, фото которых были получены в рамках эксперимента:

Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку
Страва віл Фабрики смаку

Кроме того, есть еще одна проблема: даже если еда была горячей, дети массово отказывались от отдельных элементов «здорового меню». Часть блюд соответствовала новым нормам школьного питания — с уменьшенным количеством соли, сахара и жиров. Например, тертая морковь без соли и масла, выпечка без сахара.

Родители говорили: «Все это, конечно, правильно, но блюда должны быть не только полезными, но и вкусными. Или хотя бы съедобными».

После уроков журналисты также увидели другую картину — гору тарелок с целыми блюдами. Один из учеников в переписке с родителями коротко описал свой обед фразой: «Мама, это было настолько ужасно, что я не смог это есть».

Сообщение
Пример сообщения ребенка о качестве питания в школе
Салаты, которые дети не ели
Салаты, которые дети не ели

После эксперимента редакция начала анализировать тендеры, договоры, судебные решения и уголовные производства, чтобы понять: почему школьные обеды, на которые город ежегодно тратит сотни миллионов гривен, в итоге оказываются в мусорнике.

«Фабрика вкуса» как системный игрок

Одесскую компанию ООО «Фабрика вкуса» зарегистрировали в мае 2015 года, и уже через несколько месяцев она начала получать первые бюджетные подряды на организацию питания в Одессе.

Сейчас это крупнейший поставщик готовых блюд в учебные заведения города и области.

Динамика роста доходов
Динамика роста выручки «Фабрики вкуса» от поставок питания в школьные столовые

По данным аналитической системы YouControl, «Фабрика вкуса» за 10 лет существования заключила с государственными и коммунальными заказчиками договоров на 3,7 миллиарда гривен, из которых, по данным государственного веб-портала использования публичных средств, фактически получила около 1,7 миллиарда гривен.

В эту сумму входят не только поставки обедов ученикам. Компания работает сразу по нескольким направлениям бюджетной сферы — кроме учебных заведений, с больницами, интернатами, управлениями полиции в нескольких областях, которым поставляет продуктовые наборы, социальными учреждениями и т.д.

Основной регион поставок школьных обедов от «Фабрики вкуса» — родная для фирмы Одесская область.

В этом сегменте у нее почти нет конкурентов. В последнее время львиную долю заказов образовательных учреждений Одессы поделили между собой две местные компании: ООО «Фабрика вкуса» и ЧП «Рацион Груп».

По подсчетам редакции на базе данных YouControl, в 2025 году «Фабрика вкуса» получила тендерных заказов на поставку еды в образовательные учреждения Одессы и области почти на 370 миллионов гривен, «Рацион Груп» — на 160 миллионов гривен.

Тендеры и конкуренция: выбор без выбора

Формально система закупок школьного питания в Одессе выглядит открытой. Закупки проходят через Prozorro, а все желающие могут принять участие. Однако анализ закупок показывает: с количеством желающих есть проблемы.

На практике рынок годами остается закрытым и «поделенным».

По подсчетам «Одесской жизни» на базе данных Prozorro, все 18 закупок услуг питания для школ, в которых победила «Фабрика вкуса» за 5 месяцев 2026 года, проходили по процедуре «открытые торги с особенностями».

Вот только особенность в том, что никаких торгов в реальности не было. Потому что, кроме «Фабрики вкуса», на эти тендеры никто не приходил. Даже ЧП «Рацион Груп» почему-то не заинтересовалось.

Поэтому заказчики заключали договор с компанией без реальной конкуренции. Это разрешено законодательством во время действия военного положения, однако в воздухе остается вопрос: почему никого больше не заинтересовали потенциальные контракты более чем на 307 миллионов гривен за 5 месяцев?

Такая ситуация продолжается уже не первый год. Как выяснили журналисты Nikcenter, в конце 2024 года ООО «Фабрика вкуса» стало единственным участником в 37 закупках услуг питания для одесских больниц и учебных заведений на сумму 276 миллионов гривен.

Точно так же, кстати, в последнее время прошли девять тендеров, по результатам которых контракты на школьное питание в Одесском регионе получил ближайший конкурент «Фабрики вкуса»: на эти тендеры никто, кроме ЧП «Рацион Груп», не приходил. Даже «Фабрика вкуса».

Как сообщал Центр публичных закупок, тендерные интересы двух поставщиков де-факто поделены по районам города: «Фабрика вкуса» кормит детей в школах Приморского и Пересыпского районов, а «Рацион Груп» — соответственно в Киевском и Хаджибейском районах.

Иронично, что в письменном ответе на запрос «Одесской жизни» в компании «Фабрика вкуса» заявили, что считают систему закупок услуг питания в Одессе конкурентной. Мол, закупки «осуществляются по принципу открытых торгов, что означает, что любое лицо имеет право принять участие в той или иной закупке».

Вот только на практике — не принимает. Фактически речь идет о ситуации, когда тендерная процедура существует формально, а реального соревнования между участниками не происходит. Если на закупку подается только одна компания, система Prozorro уже не работает как инструмент конкуренции — она лишь подтверждает победу единственного участника.

Рынок школьного питания Одессы неоднократно становился предметом критики из-за отсутствия конкуренции. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак публично заявлял, что ситуация, когда питание в школах обеспечивают фактически две-три компании, является недопустимой.

«Не может быть так, что рынок закрыт для конкуренции и работают две-три компании. Это напрямую влияет на качество. Плохое питание детей — недопустимо», — заявил чиновник после аппаратного совещания в декабре 2025 года.

За полгода после его заявления ничего не изменилось.

В разговоре с «Одесской жизнью» бывшая директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич называет низкую конкуренцию первой в списке хронических проблем сферы школьного питания города: «Практически полное отсутствие конкуренции на рынке. То есть на рынок не выходят новые поставщики».

Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая также считает, что рынок школьного и больничного питания в Одессе фактически оказался в руках узкого круга компаний. По ее словам, вопросы концентрации рынка поднимались и раньше, однако системных изменений это не принесло.

Квасницкая убеждена, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен был бы проверить, не идет ли речь о признаках доминирования отдельных компаний на рынке школьного и больничного питания в Одессе.

В АМКУ в ответ на запрос редакции сообщили, что за период с 2022 по май 2026 года не возбуждали и не рассматривали дел о защите экономической конкуренции, в которых фигурировала бы компания «Фабрика вкуса». Предыдущий период комитет не анализировал, однако публичных упоминаний о таких делах также нет.

Кроме центрального АМКУ, подобные дела может рассматривать Южное межобластное территориальное отделение Комитета, поэтому и редакция, и АМКУ направили запрос и туда. «Одесская жизнь» опубликует ответ, как только его получит.

Миллионные займы и дорогая недвижимость

Нынешние владельцы ООО «Фабрика вкуса» — одесситы Игорь Левинзон и Дмитрий Никитин.

Игорь Левинзон — одесский предприниматель, который давно работает на рынке бюджетного питания. Ранее был руководителем и совладельцем кейтеринговой фирмы «Бит-Юг», которую местные медиа связывали с экс-нардепом Александром Пресманом. Левинзон является совладельцем компании «Фабрика вкуса» еще с 2016 года.

Дмитрий Никитин — профессор кафедры нефтегазовых технологий, инженерии и теплоэнергетики Одесского национального технологического университета. Он стал владельцем 50-процентной доли в ООО «Фабрика вкуса» только в 2025 году, заменив другую совладелицу — одесситку Ольгу Боголюбову.

Пока «Фабрика вкуса» коллекционировала победы на государственных тендерах, ее многолетний совладелец наращивал состояние.

По данным реестра ипотек, в декабре 2024 года Игорь Левинзон одолжил 1,3 миллиона гривен другому мужчине до 2034 года. Заем оформили под залог квартиры площадью 80 кв. м в старом жилом фонде Одессы. То есть сбережения совладельца «Фабрики вкуса» позволяют ему одалживать кому-то более миллиона гривен — на фоне предыдущих расходов на собственную недвижимость.

В феврале 2023 года Игорь Левинзон приобрел дачный домик с земельным участком у моря в селе Лиманка. За два года до этого, в апреле 2021-го, он купил там же первый дачный домик и землю. В 2020 году инвестировал в две квартиры и машиноместо в одесском ЖК с видом на море, которые достроили в 2021 году.

Недвижимость Игоря Левинзона
Недвижимость Игоря Левинзона

Второй совладелец «Фабрики вкуса», Дмитрий Никитин, в ноябре 2025 года, по данным госреестра недвижимости, стал владельцем подаренного ему дачного дома площадью более 360 кв. м с бассейном, гаражом и землей под ними в Фонтанской громаде. Дарительницей значится Никитина Александра Дмитриевна, которая стала владелицей этой недвижимости за несколько лет до того, как передарила ее.

Остальная недвижимость перешла в его собственность еще до того, как Никитин получил долю в «Фабрике вкуса». В июне 2024 года он приобрел большой земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,2 га. А в 2021 году ему подарили трехкомнатную квартиру в Одессе площадью 121 кв. м.

Кроме того, по данным реестра ипотек, за несколько месяцев до вхождения в капитал «Фабрики вкуса», в мае 2025 года, он выдал заем объемом 5,41 миллиона гривен под залог небольшого нежилого помещения в Одессе.

Недвижимость Дмитрия Никитина
Недвижимость, принадлежащая Дмитрию Никитину
Недвижимость Дмитрия Никитина
Недвижимость, принадлежащая Дмитрию Никитину (продолжение)

В письме к ООО «Фабрика вкуса» редакция спросила совладельцев о недвижимости, земле и займах третьим лицам. В ответе компания заявила, что эти вопросы не касаются хозяйственной деятельности общества и относятся к сфере частной жизни его владельцев. Поэтому обстоятельства приобретения недвижимости, сведения о которой содержатся в открытых государственных реестрах, в «Фабрике вкуса» комментировать не стали.

Уголовные производства полиции и БЭБ

В начале 2026 года «Фабрика вкуса» оказалась в центре уголовного производства относительно использования бюджетных средств в сфере питания для коммунальных учреждений в период 2024–2025 годов. Общая стоимость договоров с компанией, которые проверяются в рамках расследования, превышает 1,2 миллиарда гривен.

Речь идет о деле № 42026160000000020, зарегистрированном 27 января 2026 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Его расследует следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По версии следствия, должностные лица органов местного самоуправления и коммунальных учреждений в сговоре с поставщиками блюд присваивали бюджетные средства при предоставлении услуг по организации питания для учреждений образования и здравоохранения за счет закупок по завышенным ценам.

Как считают правоохранители, ООО «Фабрика вкуса» закупало часть продуктов не напрямую у производителей, а через компанию ООО «Проект Инвест ХХІ», которая, по данным следствия, выступала посредником в цепочке поставок. Благодаря этому ей доставалась дополнительная наценка. Следователи утверждают, что она составляла от 40% до более чем 80%. В дальнейшем, по их данным, завышенная стоимость продуктов закладывалась в себестоимость готовых блюд для бюджетных учреждений.

В рамках расследования утверждается: «Установлено, что ООО «Фабрика вкуса» фактически является основным поставщиком готового питания порционного типа, которое реализуется бюджетным учреждениям, при этом ключевые составляющие сырья (мясная продукция, овощи) закупаются не непосредственно у производителей, а через посредника ООО «Проект Инвест ХХІ». Последний, в свою очередь, осуществляет закупку пищевых продуктов у производителей, дистрибьюторов и розничных сетей города Одессы и других регионов Украины по ценам, соответствующим нижнему или среднерыночному уровню».

Как пример в материалах дела приводят картофель: по данным следствия, его могли покупать по 12–22 гривны за килограмм, тогда как в документации для бюджетных учреждений он уже фигурировал по цене около 22–25 гривен.

«Фабрику вкуса» следователи полиции, ведущие досудебное расследование, считают связанной с ООО «Проект Инвест ХХІ».

Кстати, в этом же деле фигурирует и второй оператор поставок готовых блюд в одесские коммунальные учреждения — ЧП «Рацион Груп», только уже с другими поставщиками продуктов и через якобы демпинговые цены на них.

Это не первое уголовное дело, в которое попала «Фабрика вкуса». С октября 2023 года детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) также расследовали ее деятельность.

Это производство № 72023000120000089 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества в особо крупных размерах, а также ч.3 ст.212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов.

Детективы исследовали договоры «Фабрики вкуса» на поставку комплектов питания учреждениям здравоохранения, начиная с 2022 года. По их версии, полученные во время закупок бюджетные средства переводились на счета предприятий, специализирующихся на конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение 5–7%, что приводило к неправомерному формированию налогового кредита по НДС и минимизации налоговых поступлений в бюджет.

Кроме того, в деле говорится о поставках по завышенным ценам и возможном сговоре компаний во время участия в тендерах. В закупках, исследуемых в рамках производства БЭБ, «Фабрика вкуса» участвовала вместе с компаниями ООО «Тонар К» и ООО «Ольга». Следствие считало, что должностные лица этих предприятий могли действовать в сговоре.

Кроме того, в 2023 году журналисты Nikcenter обнаружили связь между ООО «Фабрика вкуса», ООО «Ольга» и ООО «Тонар К». До появления изменений в законодательстве, разрешивших торги с одним участником, эти фирмы годами выходили парами на многомиллионные тендеры по питанию в Одессе. В расследовании говорилось об общих контактных телефонах, общих сотрудниках и схожих метаданных тендерной документации, что может свидетельствовать о согласованных действиях во время закупок.

В ответе ООО «Фабрика вкуса» на запрос «Одесской жизни» компания отвергла выводы следствия о возможном уклонении от уплаты налогов. Там заявили, что контрагент, которого следствие считало фиктивным, на самом деле является реальным, имеет работников и производственные мощности.

Кроме того, в компании сослались на налоговую проверку Главного управления ГНС в Одесской области от февраля 2025 года, которая не подтвердила нарушений, обнаруженных БЭБ. А также на то, что решение комиссии АМКУ, на которые ссылались детективы, отменил суд. Отдельно в «Фабрике вкуса» опровергли связь с ООО «Тонар К» «или с другими компаниями, которые системно участвуют в тендерах по организации питания бюджетных учреждений в г. Одессе и области».

Расторгнутый договор после проверки госаудиторов

Несмотря на многочисленные жалобы родителей, публикации в соцсетях и многолетние дискуссии вокруг качества школьного питания, реальные случаи, когда система официально признавала нарушения и реагировала на них расторжением контракта, оставались единичными. Но такие случаи были.

В конце 2025 года в Одессе с «Фабрикой вкуса» заключили договор почти на 6,5 миллиона гривен на организацию питания для лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Согласно условиям закупки, ученики должны были получать пятиразовое питание. Однако во время мониторинга закупки аудиторы Южного офиса Госаудитслужбы установили, что фактически условия договора были изменены: вместо предусмотренного пятиразового питания обеспечивалось двухразовое.

После проверки аудиторы потребовали устранить нарушения, а впоследствии договор был прекращен: информация о расторжении контракта заказчиком появилась в системе Prozorro.

Это один из немногих случаев, когда система не ограничилась формальными замечаниями или внутренними проверками, а дошла до реального прекращения договора, который выполнялся ненадлежащим образом. Хотя для этого и понадобилось вмешательство госаудиторов.

В ответе на вопрос редакции о случаях расторжения договоров с компанией в «Фабрике вкуса» заявили, что вопрос не конкретизирован, и поэтому «ООО «Фабрика вкуса» лишено возможности предоставить собственные комментарии по соответствующему вопросу».

Дело 2021 года: проблемы возникали и до полномасштабной войны

В 2021 году правоохранители открыли уголовное производство по организации питания в школах Усатовской громады на сумму более 9 миллионов гривен. Следствие предполагало, что еду для детей могли готовить не на мощностях ООО «Фабрика вкуса», заявленных в тендере, а прямо в школьном пищеблоке. При этом в стоимость услуг, по данным следствия, продолжали закладывать расходы на производство в Одессе и специализированную транспортировку.

Что можно сделать

Отсутствие реальной конкуренции депутаты, аудиторы и эксперты все чаще называют одной из ключевых причин того, почему система годами почти не меняется. Поэтому внимание к сфере со стороны Антимонопольного комитета — давно назревший вопрос.

На фоне скандалов вокруг поставщиков встал и вопрос целесообразности кейтеринговой модели питания в целом. Опрошенные нами эксперты ставят ее под сомнение — мол, она лишь усилила проблемы с качеством еды.

Елена Буйневич, ранее возглавлявшая департамент образования Одесского горсовета, обращает внимание на сложности централизованного разогрева привезенных в школы обедов.

«Когда нужно разогреть 300–400 порций, сделать это качественно физически очень сложно», — говорит она.

Депутат Квасницкая также критически оценивает саму модель кейтеринга.

«Когда ребенок получает блюдо, которое уже прошло транспортировку, повторный разогрев и долгое время находилось в контейнерах, это неизбежно влияет и на качество, и на восприятие еды», — считает Квасницкая.

Депутат убеждена: все нарушения — холодная еда, несоблюдение меню, проблемы с количеством или качеством порций — должны фиксироваться официальными актами с фото- и видеодоказательствами. А в случае систематических нарушений заказчик должен применять штрафные санкции или даже расторгать договор.

Депутат также подчеркивает: без активной реакции самих родителей система вряд ли изменится. По ее словам, нарушения нужно не только обсуждать в соцсетях, но и официально фиксировать через жалобы и проверки. Иначе город и дальше будет тратить бюджетные средства на еду, которую дети просто отказываются есть.

В конечном итоге главный показатель эффективности школьного питания — не отчеты и презентации реформ. А то, едят ли дети блюда, которые им подают в школах.

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