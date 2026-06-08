Ключевые моменты:

«Фабрика вкуса» годами доминирует на рынке школьного питания Одессы

Родители и школьники массово жалуются на качество обедов в школах

Компания фигурирует в уголовных производствах, связанных с бюджетными средствами

Тендеры на сотни миллионов гривен часто проходят без конкуренции

Совладельцы компании за последние годы приобрели дорогую недвижимость

Это расследование началось со школьных тарелок — холодных полуфабрикатов, «влажного» риса с неприятным запахом и «склеенной» гречки. Родители одесских школьников в соцсетях жаловались на качество школьных блюд.

Журналисты «Одесской жизни» собрали фотодоказательства и впечатления учеников об обедах в нескольких школах города, проанализировали тендеры, судебные решения по уголовным делам, поговорили с экспертами и направили запросы в правоохранительные органы, чтобы понять: почему, несмотря на жалобы родителей на питание, ничего не меняется.

Наше расследование подтвердило, что система поставок готовых блюд в учебные заведения города имеет признаки монополии: она годами поделена между узким кругом фирм.

Крупнейший игрок продолжает получать новые заказы даже несмотря на то, что фигурирует в свежем уголовном производстве одесской полиции. Ведь пока нет приговора — нет препятствий для участия в публичных закупках.

Да и конкурентов почти нет — тендеры объявляют, но торговаться никто не приходит.

«Одесская жизнь» рассказывает, изменилось ли что-то после требования главы Одесской городской военной администрации разобраться с монополией на питание школьников, какая недвижимость появилась у многолетнего совладельца ключевого поставщика обедов в одесские школы и что говорят в компании об уголовных делах, в которых она фигурирует.

Что (не) едят дети: эксперимент «Одесской жизни»

После ряда публикаций в соцсетях в этом году журналисты «Одесской жизни» в течение нескольких дней вместе с родителями и самими учениками наблюдали за тем, как питаются дети в нескольких школах Одессы.

Редакция выбрала для наблюдения две школы, куда привозят блюда от ООО «Фабрика вкуса» — компании, которая за годы работы стала крупнейшим поставщиком готовых обедов в учебные заведения Одессы и одновременно постоянным фигурантом скандалов вокруг бюджетного питания.

Дети фотографировали свои завтраки и обеды, отправляли снимки родителям, а те — редакции. Результат оказался показательнее официальных отчетов или презентаций реформированного школьного меню.

На фотографиях — полуфабрикаты: блины с творогом, которые, по словам самих учеников, были совершенно холодными, гречка с тушенкой, жир от которой кусками покрыл тарелку, размокшие гарниры и салаты, к которым дети почти не притрагивались. Нередко после нескольких ложек школьники отодвигали тарелки, а некоторые ограничивались вареным яйцом или булочкой.

Предлагаем вашему вниманию галерею холодных обедов, фото которых были получены в рамках эксперимента:

Кроме того, есть еще одна проблема: даже если еда была горячей, дети массово отказывались от отдельных элементов «здорового меню». Часть блюд соответствовала новым нормам школьного питания — с уменьшенным количеством соли, сахара и жиров. Например, тертая морковь без соли и масла, выпечка без сахара.

Родители говорили: «Все это, конечно, правильно, но блюда должны быть не только полезными, но и вкусными. Или хотя бы съедобными».

После уроков журналисты также увидели другую картину — гору тарелок с целыми блюдами. Один из учеников в переписке с родителями коротко описал свой обед фразой: «Мама, это было настолько ужасно, что я не смог это есть».

После эксперимента редакция начала анализировать тендеры, договоры, судебные решения и уголовные производства, чтобы понять: почему школьные обеды, на которые город ежегодно тратит сотни миллионов гривен, в итоге оказываются в мусорнике.

«Фабрика вкуса» как системный игрок

Одесскую компанию ООО «Фабрика вкуса» зарегистрировали в мае 2015 года, и уже через несколько месяцев она начала получать первые бюджетные подряды на организацию питания в Одессе.

Сейчас это крупнейший поставщик готовых блюд в учебные заведения города и области.

По данным аналитической системы YouControl, «Фабрика вкуса» за 10 лет существования заключила с государственными и коммунальными заказчиками договоров на 3,7 миллиарда гривен, из которых, по данным государственного веб-портала использования публичных средств, фактически получила около 1,7 миллиарда гривен.

В эту сумму входят не только поставки обедов ученикам. Компания работает сразу по нескольким направлениям бюджетной сферы — кроме учебных заведений, с больницами, интернатами, управлениями полиции в нескольких областях, которым поставляет продуктовые наборы, социальными учреждениями и т.д.

Основной регион поставок школьных обедов от «Фабрики вкуса» — родная для фирмы Одесская область.

В этом сегменте у нее почти нет конкурентов. В последнее время львиную долю заказов образовательных учреждений Одессы поделили между собой две местные компании: ООО «Фабрика вкуса» и ЧП «Рацион Груп».

По подсчетам редакции на базе данных YouControl, в 2025 году «Фабрика вкуса» получила тендерных заказов на поставку еды в образовательные учреждения Одессы и области почти на 370 миллионов гривен, «Рацион Груп» — на 160 миллионов гривен.

Тендеры и конкуренция: выбор без выбора

Формально система закупок школьного питания в Одессе выглядит открытой. Закупки проходят через Prozorro, а все желающие могут принять участие. Однако анализ закупок показывает: с количеством желающих есть проблемы.

На практике рынок годами остается закрытым и «поделенным».

По подсчетам «Одесской жизни» на базе данных Prozorro, все 18 закупок услуг питания для школ, в которых победила «Фабрика вкуса» за 5 месяцев 2026 года, проходили по процедуре «открытые торги с особенностями».

Вот только особенность в том, что никаких торгов в реальности не было. Потому что, кроме «Фабрики вкуса», на эти тендеры никто не приходил. Даже ЧП «Рацион Груп» почему-то не заинтересовалось.

Поэтому заказчики заключали договор с компанией без реальной конкуренции. Это разрешено законодательством во время действия военного положения, однако в воздухе остается вопрос: почему никого больше не заинтересовали потенциальные контракты более чем на 307 миллионов гривен за 5 месяцев?

Такая ситуация продолжается уже не первый год. Как выяснили журналисты Nikcenter, в конце 2024 года ООО «Фабрика вкуса» стало единственным участником в 37 закупках услуг питания для одесских больниц и учебных заведений на сумму 276 миллионов гривен.

Точно так же, кстати, в последнее время прошли девять тендеров, по результатам которых контракты на школьное питание в Одесском регионе получил ближайший конкурент «Фабрики вкуса»: на эти тендеры никто, кроме ЧП «Рацион Груп», не приходил. Даже «Фабрика вкуса».

Как сообщал Центр публичных закупок, тендерные интересы двух поставщиков де-факто поделены по районам города: «Фабрика вкуса» кормит детей в школах Приморского и Пересыпского районов, а «Рацион Груп» — соответственно в Киевском и Хаджибейском районах.

Иронично, что в письменном ответе на запрос «Одесской жизни» в компании «Фабрика вкуса» заявили, что считают систему закупок услуг питания в Одессе конкурентной. Мол, закупки «осуществляются по принципу открытых торгов, что означает, что любое лицо имеет право принять участие в той или иной закупке».

Вот только на практике — не принимает. Фактически речь идет о ситуации, когда тендерная процедура существует формально, а реального соревнования между участниками не происходит. Если на закупку подается только одна компания, система Prozorro уже не работает как инструмент конкуренции — она лишь подтверждает победу единственного участника.

Рынок школьного питания Одессы неоднократно становился предметом критики из-за отсутствия конкуренции. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак публично заявлял, что ситуация, когда питание в школах обеспечивают фактически две-три компании, является недопустимой.

«Не может быть так, что рынок закрыт для конкуренции и работают две-три компании. Это напрямую влияет на качество. Плохое питание детей — недопустимо», — заявил чиновник после аппаратного совещания в декабре 2025 года.

За полгода после его заявления ничего не изменилось.

В разговоре с «Одесской жизнью» бывшая директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич называет низкую конкуренцию первой в списке хронических проблем сферы школьного питания города: «Практически полное отсутствие конкуренции на рынке. То есть на рынок не выходят новые поставщики».

Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая также считает, что рынок школьного и больничного питания в Одессе фактически оказался в руках узкого круга компаний. По ее словам, вопросы концентрации рынка поднимались и раньше, однако системных изменений это не принесло.

Квасницкая убеждена, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен был бы проверить, не идет ли речь о признаках доминирования отдельных компаний на рынке школьного и больничного питания в Одессе.

В АМКУ в ответ на запрос редакции сообщили, что за период с 2022 по май 2026 года не возбуждали и не рассматривали дел о защите экономической конкуренции, в которых фигурировала бы компания «Фабрика вкуса». Предыдущий период комитет не анализировал, однако публичных упоминаний о таких делах также нет.

Кроме центрального АМКУ, подобные дела может рассматривать Южное межобластное территориальное отделение Комитета, поэтому и редакция, и АМКУ направили запрос и туда. «Одесская жизнь» опубликует ответ, как только его получит.

Миллионные займы и дорогая недвижимость

Нынешние владельцы ООО «Фабрика вкуса» — одесситы Игорь Левинзон и Дмитрий Никитин.

Игорь Левинзон — одесский предприниматель, который давно работает на рынке бюджетного питания. Ранее был руководителем и совладельцем кейтеринговой фирмы «Бит-Юг», которую местные медиа связывали с экс-нардепом Александром Пресманом. Левинзон является совладельцем компании «Фабрика вкуса» еще с 2016 года.

Дмитрий Никитин — профессор кафедры нефтегазовых технологий, инженерии и теплоэнергетики Одесского национального технологического университета. Он стал владельцем 50-процентной доли в ООО «Фабрика вкуса» только в 2025 году, заменив другую совладелицу — одесситку Ольгу Боголюбову.

Пока «Фабрика вкуса» коллекционировала победы на государственных тендерах, ее многолетний совладелец наращивал состояние.

По данным реестра ипотек, в декабре 2024 года Игорь Левинзон одолжил 1,3 миллиона гривен другому мужчине до 2034 года. Заем оформили под залог квартиры площадью 80 кв. м в старом жилом фонде Одессы. То есть сбережения совладельца «Фабрики вкуса» позволяют ему одалживать кому-то более миллиона гривен — на фоне предыдущих расходов на собственную недвижимость.

В феврале 2023 года Игорь Левинзон приобрел дачный домик с земельным участком у моря в селе Лиманка. За два года до этого, в апреле 2021-го, он купил там же первый дачный домик и землю. В 2020 году инвестировал в две квартиры и машиноместо в одесском ЖК с видом на море, которые достроили в 2021 году.

Второй совладелец «Фабрики вкуса», Дмитрий Никитин, в ноябре 2025 года, по данным госреестра недвижимости, стал владельцем подаренного ему дачного дома площадью более 360 кв. м с бассейном, гаражом и землей под ними в Фонтанской громаде. Дарительницей значится Никитина Александра Дмитриевна, которая стала владелицей этой недвижимости за несколько лет до того, как передарила ее.

Остальная недвижимость перешла в его собственность еще до того, как Никитин получил долю в «Фабрике вкуса». В июне 2024 года он приобрел большой земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,2 га. А в 2021 году ему подарили трехкомнатную квартиру в Одессе площадью 121 кв. м.

Кроме того, по данным реестра ипотек, за несколько месяцев до вхождения в капитал «Фабрики вкуса», в мае 2025 года, он выдал заем объемом 5,41 миллиона гривен под залог небольшого нежилого помещения в Одессе.

В письме к ООО «Фабрика вкуса» редакция спросила совладельцев о недвижимости, земле и займах третьим лицам. В ответе компания заявила, что эти вопросы не касаются хозяйственной деятельности общества и относятся к сфере частной жизни его владельцев. Поэтому обстоятельства приобретения недвижимости, сведения о которой содержатся в открытых государственных реестрах, в «Фабрике вкуса» комментировать не стали.

Уголовные производства полиции и БЭБ

В начале 2026 года «Фабрика вкуса» оказалась в центре уголовного производства относительно использования бюджетных средств в сфере питания для коммунальных учреждений в период 2024–2025 годов. Общая стоимость договоров с компанией, которые проверяются в рамках расследования, превышает 1,2 миллиарда гривен.

Речь идет о деле № 42026160000000020, зарегистрированном 27 января 2026 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Его расследует следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По версии следствия, должностные лица органов местного самоуправления и коммунальных учреждений в сговоре с поставщиками блюд присваивали бюджетные средства при предоставлении услуг по организации питания для учреждений образования и здравоохранения за счет закупок по завышенным ценам.

Как считают правоохранители, ООО «Фабрика вкуса» закупало часть продуктов не напрямую у производителей, а через компанию ООО «Проект Инвест ХХІ», которая, по данным следствия, выступала посредником в цепочке поставок. Благодаря этому ей доставалась дополнительная наценка. Следователи утверждают, что она составляла от 40% до более чем 80%. В дальнейшем, по их данным, завышенная стоимость продуктов закладывалась в себестоимость готовых блюд для бюджетных учреждений.

В рамках расследования утверждается: «Установлено, что ООО «Фабрика вкуса» фактически является основным поставщиком готового питания порционного типа, которое реализуется бюджетным учреждениям, при этом ключевые составляющие сырья (мясная продукция, овощи) закупаются не непосредственно у производителей, а через посредника ООО «Проект Инвест ХХІ». Последний, в свою очередь, осуществляет закупку пищевых продуктов у производителей, дистрибьюторов и розничных сетей города Одессы и других регионов Украины по ценам, соответствующим нижнему или среднерыночному уровню».

Как пример в материалах дела приводят картофель: по данным следствия, его могли покупать по 12–22 гривны за килограмм, тогда как в документации для бюджетных учреждений он уже фигурировал по цене около 22–25 гривен.

«Фабрику вкуса» следователи полиции, ведущие досудебное расследование, считают связанной с ООО «Проект Инвест ХХІ».

Кстати, в этом же деле фигурирует и второй оператор поставок готовых блюд в одесские коммунальные учреждения — ЧП «Рацион Груп», только уже с другими поставщиками продуктов и через якобы демпинговые цены на них.

Это не первое уголовное дело, в которое попала «Фабрика вкуса». С октября 2023 года детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) также расследовали ее деятельность.

Это производство № 72023000120000089 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества в особо крупных размерах, а также ч.3 ст.212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов.

Детективы исследовали договоры «Фабрики вкуса» на поставку комплектов питания учреждениям здравоохранения, начиная с 2022 года. По их версии, полученные во время закупок бюджетные средства переводились на счета предприятий, специализирующихся на конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение 5–7%, что приводило к неправомерному формированию налогового кредита по НДС и минимизации налоговых поступлений в бюджет.

Кроме того, в деле говорится о поставках по завышенным ценам и возможном сговоре компаний во время участия в тендерах. В закупках, исследуемых в рамках производства БЭБ, «Фабрика вкуса» участвовала вместе с компаниями ООО «Тонар К» и ООО «Ольга». Следствие считало, что должностные лица этих предприятий могли действовать в сговоре.

Кроме того, в 2023 году журналисты Nikcenter обнаружили связь между ООО «Фабрика вкуса», ООО «Ольга» и ООО «Тонар К». До появления изменений в законодательстве, разрешивших торги с одним участником, эти фирмы годами выходили парами на многомиллионные тендеры по питанию в Одессе. В расследовании говорилось об общих контактных телефонах, общих сотрудниках и схожих метаданных тендерной документации, что может свидетельствовать о согласованных действиях во время закупок.

В ответе ООО «Фабрика вкуса» на запрос «Одесской жизни» компания отвергла выводы следствия о возможном уклонении от уплаты налогов. Там заявили, что контрагент, которого следствие считало фиктивным, на самом деле является реальным, имеет работников и производственные мощности.

Кроме того, в компании сослались на налоговую проверку Главного управления ГНС в Одесской области от февраля 2025 года, которая не подтвердила нарушений, обнаруженных БЭБ. А также на то, что решение комиссии АМКУ, на которые ссылались детективы, отменил суд. Отдельно в «Фабрике вкуса» опровергли связь с ООО «Тонар К» «или с другими компаниями, которые системно участвуют в тендерах по организации питания бюджетных учреждений в г. Одессе и области».

Расторгнутый договор после проверки госаудиторов

Несмотря на многочисленные жалобы родителей, публикации в соцсетях и многолетние дискуссии вокруг качества школьного питания, реальные случаи, когда система официально признавала нарушения и реагировала на них расторжением контракта, оставались единичными. Но такие случаи были.

В конце 2025 года в Одессе с «Фабрикой вкуса» заключили договор почти на 6,5 миллиона гривен на организацию питания для лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Согласно условиям закупки, ученики должны были получать пятиразовое питание. Однако во время мониторинга закупки аудиторы Южного офиса Госаудитслужбы установили, что фактически условия договора были изменены: вместо предусмотренного пятиразового питания обеспечивалось двухразовое.

После проверки аудиторы потребовали устранить нарушения, а впоследствии договор был прекращен: информация о расторжении контракта заказчиком появилась в системе Prozorro.

Это один из немногих случаев, когда система не ограничилась формальными замечаниями или внутренними проверками, а дошла до реального прекращения договора, который выполнялся ненадлежащим образом. Хотя для этого и понадобилось вмешательство госаудиторов.

В ответе на вопрос редакции о случаях расторжения договоров с компанией в «Фабрике вкуса» заявили, что вопрос не конкретизирован, и поэтому «ООО «Фабрика вкуса» лишено возможности предоставить собственные комментарии по соответствующему вопросу».

Дело 2021 года: проблемы возникали и до полномасштабной войны

В 2021 году правоохранители открыли уголовное производство по организации питания в школах Усатовской громады на сумму более 9 миллионов гривен. Следствие предполагало, что еду для детей могли готовить не на мощностях ООО «Фабрика вкуса», заявленных в тендере, а прямо в школьном пищеблоке. При этом в стоимость услуг, по данным следствия, продолжали закладывать расходы на производство в Одессе и специализированную транспортировку.

Что можно сделать

Отсутствие реальной конкуренции депутаты, аудиторы и эксперты все чаще называют одной из ключевых причин того, почему система годами почти не меняется. Поэтому внимание к сфере со стороны Антимонопольного комитета — давно назревший вопрос.

На фоне скандалов вокруг поставщиков встал и вопрос целесообразности кейтеринговой модели питания в целом. Опрошенные нами эксперты ставят ее под сомнение — мол, она лишь усилила проблемы с качеством еды.

Елена Буйневич, ранее возглавлявшая департамент образования Одесского горсовета, обращает внимание на сложности централизованного разогрева привезенных в школы обедов.

«Когда нужно разогреть 300–400 порций, сделать это качественно физически очень сложно», — говорит она.

Депутат Квасницкая также критически оценивает саму модель кейтеринга.

«Когда ребенок получает блюдо, которое уже прошло транспортировку, повторный разогрев и долгое время находилось в контейнерах, это неизбежно влияет и на качество, и на восприятие еды», — считает Квасницкая.

Депутат убеждена: все нарушения — холодная еда, несоблюдение меню, проблемы с количеством или качеством порций — должны фиксироваться официальными актами с фото- и видеодоказательствами. А в случае систематических нарушений заказчик должен применять штрафные санкции или даже расторгать договор.

Депутат также подчеркивает: без активной реакции самих родителей система вряд ли изменится. По ее словам, нарушения нужно не только обсуждать в соцсетях, но и официально фиксировать через жалобы и проверки. Иначе город и дальше будет тратить бюджетные средства на еду, которую дети просто отказываются есть.

В конечном итоге главный показатель эффективности школьного питания — не отчеты и презентации реформ. А то, едят ли дети блюда, которые им подают в школах.