Ключевые моменты:

В Одесском театре кукол представили новую философскую постановку «Между светом и тенью»

Спектакль состоит из 15 отдельных историй о человеческих переживаниях и внутреннем выборе

Режиссером, сценографом и автором музыкального оформления стал Александр Горенштейн

Особое внимание зрителей привлек дебют юной Алисы Христич в роли Девочки

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила премьеру спектакля «Между светом и тенью» в Одесском академическом театре кукол. Постановка оказалась не просто театральным событием, а эмоциональным разговором о человеке, его страхах, надеждах и сложном выборе, который каждый делает в своей жизни. После спектакля зрители еще долго не спешили покидать зал, обсуждая сцены и образы, которые надолго остаются в памяти.

Пятнадцать историй о каждом из нас

Иногда театр дарит хорошие эмоции. Иногда захватывает сюжетом или яркими образами. А иногда оставляет после себя десятки вопросов, на которые каждый ищет ответ уже наедине с собой. Именно такой для меня стала премьерная постановка Одесского академического театра кукол «Между светом и тенью».

Это не просто спектакль. Это пятнадцать историй о каждом из нас. О наших страхах и надеждах, о слабости и силе, о любви и одиночестве, о выборе, который мы делаем каждый день, иногда даже не замечая этого.

Александр Горенштейн создал удивительное театральное пространство, где нет нравоучений и готовых ответов. Здесь зрителя не ведут за руку. Ему предлагают смотреть, чувствовать, сопереживать и самому находить ответы на сложные вопросы. Где проходит граница между добром и злом? Почему человек так стремится к свету, но нередко выбирает тень? Что важнее — свобода или власть?

Ни одной фальшивой ноты

Особое впечатление производит атмосфера спектакля. Свет, музыка, пластика, сценография создают почти магическое пространство между реальностью и внутренним миром человека. Каждый эпизод похож на отдельное воспоминание, сон или притчу, но все они складываются в единую историю человеческой жизни.

Отдельной благодарности заслуживает актерский ансамбль. На сцене не было ни одной фальшивой ноты. Каждый артист проживал свою историю искренне и глубоко. Особенно тронул дебют юной Алисы Христич в роли Девочки — светлой, хрупкой и очень настоящей.

«Между светом и тенью» — это спектакль, который не заканчивается после финальных аплодисментов. Он продолжает жить в мыслях, возвращается отдельными сценами, словами, образами. И, наверное, именно в этом заключается настоящая сила театра — оставаться со зрителем надолго.

Если вы ищете не просто театральный вечер, а разговор о человеке, его душе и вечном выборе между светом и тенью — этот спектакль стоит вашего внимания.

Автор, режиссер-постановщик, сценограф и автор музыкального оформления — Александр Горенштейн. Пластическое решение — Диана Костыка.

В спектакле заняты заслуженные артисты Украины Иван Цуркан, Нина Лукьянченко, Валерий Стрелец, Ольга Чабан, Татьяна Щербетова; артисты Александр Богданович, Ирина Богданович, Вадим Горбанев, Роман Гусь, Евгения Есьман, Марина Замчевская, Анастасия Игнатович, Алина Князева, Диана Костыка, Евгения Кулешова, Александра Смирнова-Кошелева, Татьяна Стрелец, Игорь Цеглинский, Галина Цибулина, Карина Шрагина-Кац и Алиса Христич.

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