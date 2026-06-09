Ключевые моменты:

Появились сообщения об уходе российских сил с Кинбурнской косы, но официального подтверждения пока нет.

Для Одесского региона вытеснение врага с косы означает защиту побережья от вражеских ДРГ и беспилотников.

Контроль над косой также важен для морской логистики.

С чего все началось

Информационную волну запустило партизанское движение «Атеш», заявившее об уходе российских сил с Кинбурнской косы. Позже аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Силы обороны Украины усилили огневое давление на логистику врага в этом районе.

Прямо сейчас тему активно комментируют военные обозреватели, однако официальное командование призывает не торопить события.

Важно:

Ситуация на косе остается динамичной. Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Волошин подчеркнул, что говорить о полном освобождении Кинбурна пока рано. Идет тяжелая боевая работа, и враг может просто проводить ротацию или смещать позиции вглубь полуострова, спасаясь от украинских дронов и артиллерии.

Почему Кинбурнская коса – это стратегический вопрос для Одессы?

Для жителей Одесской области Кинбурн – это не просто заповедные места из мирного прошлого. Это «замок», который закрывает выход из Днепро-Бугского лимана в Черное море.

Вероятная деоккупация косы или хотя бы вытеснение оттуда тяжелой артиллерии РФ коренным образом изменит ситуацию по трем направлениям.

Снижение угрозы для побережья и уменьшение обстрелов

Кинбурнская коса использовалась оккупантами как плацдарм для постоянных ударов по Очакову и Куцурубской громаде. Отсюда же враг отслеживал перемещение судов и запускал разведывательные БпЛА в сторону Одесской области. Уход россиян снизит плотность артиллерийских ударов на море и обезопасит прибрежную зону.

Разблокировка портов Николаева и разгрузка Одесской логистики

Пока Кинбурн занят врагом, судоходство из Николаева и Херсона полностью заблокировано. Из-за этого колоссальная нагрузка легла на порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) и Дунайский кластер. Освобождение косы позволит вернуть Николаев в морскую логистику Украины, что разгрузит транспортные артерии Одесской области.

Ликвидация угрозы морских ДРГ

Оккупация Кинбурна создавала постоянную иллюзию угрозы высадки российских диверсантов на Одесское побережье. Без этого плацдарма любые попытки врага маневрировать на лодках в северо-западной части Черного моря станут самоубийством.

Что говорят эксперты: «Кинбурн стал для врага ловушкой»

Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что удерживать позиции на косе для россиян стало слишком дорого. Благодаря точной работе украинской артиллерии и беспилотников, любая попытка РФ завезти на Кинбурн боеприпасы или живую силу превращается в уничтожение колонн еще на подходе.

По мнению аналитиков, даже если оккупанты не уйдут полностью прямо сегодня, они будут вынуждены отвести тяжелую технику ближе к Херсонской области, лишая себя возможности эффективно обстреливать акваторию.

Прогноз «Одесской Жизни»

Ожидать мгновенного открытия пляжей или полного исчезновения ракетной опасности для Одессы не стоит – у врага все еще остаются Крым и авиация. Однако потеря Кинбурнской косы станет для РФ тяжелейшим ударом на Южном операционном направлении, сопоставимым по значению с освобождением острова Змеиного.

«Одесская жизнь» продолжает следить за официальными сводками Генштаба ВСУ.