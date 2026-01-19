Ключевые моменты:

В Европе обсуждают создание нового альянса безопасности без США, но с участием Украины.

В ночь на 19 января Россия атаковала Украину 145 ударными беспилотниками; силы ПВО уничтожили и подавили 126 целей.

В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, есть раненые в Запорожской области; утром под ракетным ударом оказался Харьков.

На Покровском направлении сохраняется сложная обстановка.

За сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения, потери РФ составили 1020 человек.

Североанлантический альянс заменит новый, с участием Украины?

Европа обсуждает создание собственного альянса безопасности без США, но с участием Украины, на фоне обострения отношений с администрацией Трампа, пишет издание Politico.

Как сообщается, угрозы Трампа ввести пошлины против стран, мешающих его планам по Гренландии, стали «последней каплей» для европейских столиц. В ЕС и за его пределами уже действует коалиция желающих – группа из около 35 стран, включая Великобританию и Норвегию, которые координируют действия без участия США.

Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен регулярно общаются между собой, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам дипломатов, именно вокруг поддержки Украины и возникла эта коалиция.

Politico отмечает, что Украина может стать ключевым элементом нового альянса как самая милитаризированная страна Европы – с крупной армией, развитой дрон-индустрией и реальным боевым опытом. В сочетании с военной мощью Франции, Германии, Польши и Великобритании такой блок стал бы серьезной силой.

Ночные атаки российских террористов: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

Этой ночью россияне атаковали ряд регионов Украины.

В Днепропетровской области вражеские дроны атаковали инфраструктуру, транспорт и газопровод, загорелось пустующее здание.

А Никопольский район был обстрелян из артиллерии – под ударом оказалась Покровская громада. Погибших и раненых нет.

В результате вражеских атак в Запорожье и Вольнянске ранены три человека, сообщили в ОВА. За сутки оккупанты нанесли 684 удара по 34 населенным пунктам региона.

А сегодня утром, 19 января, ряд взрывов прозвучал в Харькове. По информации местных властей, город находится под ракетным ударом.

Предварительно, российские террористы нанесли значительные повреждения объекту критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, в ночь на 19 января противник атаковал 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских беспилотников. Также зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

На юге Украины сбито/подавлено 18 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, а также 20 ударных дронов «Молния», сообщает Воздушное командование «Південь».

«Ситуация на Покровском направлении остается сложной»

Оперативная ситуация на Покровском направлении остается сложной. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений.

Об этом сообщил сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник пытается наращивать давление: подтягивает резервы в Покровск, ищет возможности прорыва нашей обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами. В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета», – отмечает он на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Сырского, по итогам докладов он определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, держащих оборону в этом направлении.

«Основной акцент – на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления. Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности, беспилотной составляющей», — сообщает главнокомандующий Вооруженными силами.

В то же время он отметил, что несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй: «Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области».

Ситуация на фронте и потери противника за сутки

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 765 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 170 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.