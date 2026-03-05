Ключевые моменты:

Начало Великого поста привело к снижению цен на свинину и яйца на рынках области.

Овощи «борщевого набора» в разных городах заметно отличаются по цене — от 8–10 грн за кг до более чем 25 грн.

В Рени рыба подорожала почти вдвое по сравнению с прошлым годом, тогда как овощи остаются относительно доступными.

В Любашевке часть покупателей переходит в супермаркеты, где некоторые продукты дешевле, чем на базаре.

В начале марта журналисты «Одесской жизни» отправились на рынки разных городов Одесской области, чтобы проверить, как изменились цены после зимы. Репортеры прошлись по торговым рядам, записали ценники прямо на прилавках, пообщались с продавцами и покупателями и зафиксировали ситуацию на фото.

Такой формат дает практический ответ на вопрос читателей: сколько на самом деле стоит «сделать базар» в марте — без обобщений и округлений. Помимо цифр, мы собрали полевые наблюдения и контекст: на рынках обсуждают пожар в рыбных рядах Балты, интересуются «постными конфетами» во время поста и прогнозируют, что перед Пасхой цены могут снова пойти вверх.

Мартовские ценники в этом году различаются в зависимости от города и категории товаров. Где-то заметнее дешевеет мясо из-за начала Великого поста, а где-то дорожает рыба или отдельные позиции «борщевого набора». Для сравнения мы собрали данные из Балты, Бессарабского, Рени и Любашевки, чтобы читатели могли сориентироваться и спланировать покупки.

Сколько стоят продукты на рынках Одесской области в марте

Март принес на рынки Одесской области не только первое весеннее солнце, но и заметное обновление ценников. Начало Великого поста заставило подешеветь свинину и яйца, однако овощи «борщевого набора» местами начали расти в цене.

Пока в Балте оправляются после пожара в рыбных рядах, а на Бессарабщине уже вовсю продают семена лука, жители Любашевки все чаще отдают предпочтение супермаркетам ради экономии. Мы собрали актуальные цены из четырех районов области, чтобы вы могли спланировать свои покупки.

Балтский рынок: стабильны только рыба и котики



Кошка, которая живет на базаре в Балте

В первые дни весны цены на Балтском рынке начали расти. Так, среди овощей и фруктов подорожали капуста, лук, морковь, свекла, картофель, яблоки, бананы.

Однако, учитывая начало Великого поста, немного подешевело мясо. Цены на рыбу не изменились по сравнению с февралем, несмотря на масштабный пожар, который в последний зимний месяц произошел в рыбных рядах. Обошлось без жертв, но пострадал целый ряд рыбных павильонов.

По данным ГСЧС, причиной бедствия стало неосторожное использование отопительных приборов. Сейчас администрация рынка и предприниматели подсчитывают суммы убытков.

Часть рыбного ряда, которая осталась неповрежденной, работает в обычном режиме. Кроме того, рыбой торгуют несколько магазинов. Так что жители Балты без рыбы не остаются.

Правда, продавщицы из рыбных павильонов переживают, чтобы беда не повторилась. И только котики, которые прижились на рынке, спокойны и уверены: их кормят исправно, несмотря ни на какие неприятности.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 20 гривен;

лук — 10–20 гривен;

помидоры — 100–120 гривен;

свекла — 15–25 гривен;

огурцы — 90–100 гривен;

перец сладкий — 100 гривен;

капуста — 12–20 гривен;

чеснок — 100–200 гривен;

морковь — 15–25 гривен;

зелень — 20 гривен пучок.

Фрукты:

яблоки — 35–40 гривен;

лимоны — 120 гривен;

бананы — 60–85 гривен.

Цены в молочном корпусе:

яйца (домашние) — 80–100 гривен;

молоко — 50 гривен литр;

брынза — 140 гривен;

сыр — 200 гривен;

сметана — 200 гривен;

сливки — 450 гривен;

масло — 750 гривен.

Мясо (свинина):

задняя часть — 230 гривен;

шея — 230 гривен;

лопатка — 230 гривен;

ребра — 180 гривен;

отбивные — 200 гривен;

сало свежее — 50–200 гривен.

Рыба:

толстолобик — 110 гривен;

караси — 80 гривен;

карп — 140 гривен.

Балтский рынок посещала Любовь КУЗЬМЕНКО, фото автора

На рынке в Бессарабском уже продают арпаджик и есть постные конфеты



Торговля на рынке в Бессарабском

— У вас есть постные конфеты?

— Конечно. Вам какие — карамельки или шоколадные?

Интересно, какие на вкус «шоколадные» постные конфеты. Беру двести граммов на пробу — в этом году решила держать пост, а конфет к чаю хочется. Честно говоря, по вкусу разницы не почувствовала. Значит, можно брать.

С 23 февраля у православных начался Великий пост. И, конечно, это отразилось на ценах на мясо — подешевела свинина, немного снизились цены на яйца и сливки.

Мой муж пост не держит, ему беру свиную лопатку.

— Сколько стоит? — спрашиваю у продавца.

— 180 гривен.

— Ничего себе, упала цена! На прошлой неделе за 230 покупала.

— Так тогда поста не было. Но это ненадолго — перед Пасхой цены взлетят.

Пока же на основные продукты цены остаются на уровне прошлого года.

Кстати, в первые дни весны на Бессарабском рынке появилось много сортов арпаджика (семян раннего лука). Его называют по-разному — арпаджик, арабажейка, гарбаджики: кому как нравится. Именно его первым высаживают на огородах. Если весна выдастся теплой, то уже к Пасхе можно будет попробовать первую зелень со своего огорода. Ну что ж, как говорят в Одессе — «пошли делать базар».

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 15–20 гривен;

лук — 15–20 гривен;

морковь — 15–25 гривен;

свекла — 20–25 гривен;

огурцы — 180–190 гривен;

баклажаны — 200 гривен;

кабачки — 200 гривен;

перец сладкий — 220–240 гривен;

помидоры — 180–190 гривен;

редька — 45–50 гривен;

капуста — 15–20 гривен;

капуста пекинская — 40–45 гривен;

грибы шампиньоны — 120–130 гривен;

чеснок — 140–150 гривен;

корень петрушки — 70 гривен;

капуста брокколи — 200 гривен.

Квашеные овощи:

капуста — 75–100 гривен;

огурцы — 90–100 гривен;

помидоры — 80–100 гривен.

Семена арпаджика на посадку, в зависимости от сорта, стоят от 60 до 100 гривен.

Фрукты:

яблоки — 30–40 гривен;

груши — 75–80 гривен;

апельсины — 90–100 гривен;

киви — 130 гривен;

лимоны — 140 гривен;

мандарины — 70–80 гривен;

бананы — 75–80 гривен;

авокадо — 80 гривен штука;

грейпфруты — 90–100 гривен;

сливы — 70–80 гривен;

виноград «Молдова» — 50 гривен.

Цены на молочные продукты:

молоко — 20–25 гривен;

сметана — 100–120 гривен;

сливки — 140–160 гривен;

сыр — 100–120 гривен;

брынза коровья — 180–200 гривен;

брынза овечья — 220–240 гривен;

яйца — 60–65 гривен.

Мясо (свинина):

шея — 220–230 гривен;

биток — 200–220 гривен;

лопатка — 180–200 гривен;

задняя часть — 160–180 гривен;

ребра — 120–140 гривен;

сало свежее — 70–80 гривен;

подчеревок — 120–140 гривен;

каварма — 400 гривен.

Рыба:

карась свежий — 90 гривен;

судак свежий — 200 гривен;

хамса соленая — 230 гривен;

килька «балтийская» — 150 гривен;

килька «прянка» — 150 гривен;

селедка — 185 гривен;

скумбрия малосольная — 400 гривен.



Лук разных сортов на посев, Бессарабское

В Бессарабском на базар ходила Юлия ВАЛИЕВА, фото автора

Ренийский рынок: борщ — бюджетный, а уха подорожала

Морозы отступили — на Ренийском рынке представлен широкий ассортимент живой рыбы. Цены — почти вдвое выше, чем в аналогичный сезон прошлого года. Зато «борщевой набор» вдвое дешевле прошлогоднего. Что касается мяса, то здесь конкуренция сдерживает цены: в городе Рени открылся уже третий специализированный мясной магазин.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 16–18 гривен;

лук — 8–15 гривен;

морковь — 21–25 гривен;

свекла — 9–25 гривен;

чеснок — 150 гривен;

капуста — 10–15 гривен;

цветная капуста — 120 гривен;

пекинская капуста — 40 гривен;

тыква — 50–100 гривен.

Фрукты:

яблоки — 50 гривен;

мандарины — 95–100 гривен;

лимоны — 150 гривен.

Молочная продукция:

яйца (десяток) — 60–80 гривен;

брынза — 280 гривен;

молоко — 50 гривен;

сметана — 200 гривен;

сливки — 320–350 гривен.

Мясо (свинина):

задняя часть — 200–270 гривен;

шея — 185 гривен;

лопатка — 190 гривен;

ребра — 240 гривен;

сало свежее — 100–150 гривен.

Рыба:

лещ — 40–50 гривен;

толстолоб — 60–70 гривен;

окунь — 90 гривен;

карась — 100 гривен;

карп — 140 гривен;

судак — 250 гривен.

Рынок в Рени посетила Антонина БОНДАРЕВА

Любашевка: чтобы сэкономить, покупатели закупаются в магазинах



В Любашевке цены в супермаркетах ощутимо ниже, чем на базаре

В супермаркетах Любашевки больше всего подешевел так называемый «борщевой набор» и некоторые молочные продукты.

Цены на картофель, лук, свеклу и морковь намного ниже, чем на базаре. Поэтому очереди покупателей на рынке заметно поредели.

Впрочем, специалисты предупреждают: нынешнее снижение цен может быть временным явлением.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 8,90–25 гривен;

лук — 10–15 гривен;

помидоры — 145–190 гривен;

морковь — 12–20 гривен;

свекла — 9–13 гривен;

капуста — 10–14 гривен.

Фрукты:

яблоки — 20–35 гривен;

бананы — 60–80 гривен.

Молочная продукция:

сметана — 160–180 гривен;

сыр — 160–180 гривен;

куриные яйца — 100 гривен десяток.

Мясо (свинина):

мякоть — 180–220 гривен;

ребра — 180 гривен;

копченая колбаса — 450 гривен.

В Любашевке закупался Юрий ФЕДОРЧУК, фото автора

