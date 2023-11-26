Песни этого одессита неоднократно звучали в голливудских фильмах

Родился Варшавский в Одессе в 1848 году. Он поступил на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе, но проучился там всего лишь год, и заканчивал образование уже в Киеве, в университете Святого Владимира. После этого Варшавский стал работать присяжным поверенным, однако дохода эта работа приносила крайне мало — денег едва хватало на жизнь.

У Варшавского было увлечение — в свободное время он сочинял песни на идише. По совету американского и еврейского драматурга Абрама Гольдфадена Варшавский стал исполнять их в кругу друзей, аккомпанируя себе на фортепиано. Пел он по памяти и никогда свои песни не записывал, так как был убежден, что никакой художественной ценности они не представляют. Когда эти песни услышал известный писатель Шолом-Алейхем, то он едва не расплакался. Писатель посоветовал коллеге опубликовать сборник песен с нотами к ним. Чтобы поддержать начинающего поэта, Шолом-Алейхем написал предисловие к книге, которая вышла в свет в 1901 году. Вопреки ожиданиям автора, сборник имел большой успех среди читателей, а позже его не раз дополняли и переиздавали.

Шолом-Алейхем с Варшавским даже отправились в гастрольную поездку, во время которой каждый выступал со своими произведениями. Они собирались предпринять гастрольный тур по американским городам, но в 1903 году Варшавский уехал на работу в Бельгию. Через два года по состоянию здоровья он вынужден был вернуться в Киев. Умер поэт в 1907 году, в свой день рождения — 26 ноября.

Песни Варшавского использовали многие голливудские режиссеры. Например, песню «Слезы мельника» в исполнении Сидора Беларского можно услышать в фильме Джоэла и Итана Коэнов «Серьезный человек». А песню «На припечке» использовал Стивен Спилберг в своем фильме «Список Шиндлера».

Источники: grad.ua, wikiwand.com.

Фото: Википедия.