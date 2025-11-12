Ключевые моменты

Над Одессой фиксируют полеты дронов «Гербера», собранных из пенопласта.

Они служат для перегрузки ПВО и разведки позиций.

Некоторые из таких дронов несут боевую часть весом до 5 кг, что делает их опасными.

Атаки дронов над Одессой: что известно

Жители Одессы уже несколько дней наблюдают активность вражеских беспилотников, которые пролетают очень низко — всего на 50–100 метрах над землей.

Если раньше враг запускал дроны ночью, то теперь атаки происходят в течение всего дня. Только 10 ноября в области 10 раз объявлялась воздушная тревога.

Обломки одного из дронов упали на тротуар в Приморском районе Одессы.

Падения таких дронов также зафиксированы в районах Черемушки и Бурлачья Балка.

Что представляют собой дроны «Гербера»

На первый взгляд, они выглядят как дешевые устройства, сделанные из пенопласта, но внутри может находиться взрывчатка. Военные называют эти устройства дронами-приманками — их задача перегружать украинскую ПВО и отвлекать внимание от более серьезных целей.

Военный обозреватель Виктор Босняк объяснил, что эти аппараты могут передавать видео в реальном времени, помогая врагу выявлять позиции украинских систем ПВО. По его словам, такая активность может быть подготовкой к новому массированному удару с применением «шахедов» и ракет.

Опасность для одесситов

Во время воздушной тревоги нельзя находиться на улице — дрон может упасть прямо рядом. Раньше «Герберы» использовали только для разведки, но теперь они все чаще оснащаются боевой частью до 5 кг, поэтому после падения подходить к таким дронам крайне опасно.

«Не игнорируйте сигналы тревоги, — предупреждает эксперт. — Даже если кажется, что дроны безобидные, они могут быть разведчиками или нести взрывчатку».

Кроме того, недавно пуля от зенитного пулемета во время отражения атаки попала в стену одесского фуникулера. Это напоминание, что опасность исходить может не только от самих дронов, но и от последствий их уничтожения.

Фото — Суспільне, Одесская ОВА, соцсети