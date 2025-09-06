Ключевые моменты:

До войны Юрий Чирик жил обычной жизнью, но после полномасштабного вторжения он решил добровольно вступить в ряды защитников;

Тяжелое ранение едва не стоило ему жизни;

Реабилитация в Одессе начиналась с инвалидной коляски. Теперь он сам помогает другим ветеранам.

Гражданская жизнь до войны

До начала полномасштабного вторжения жизнь Юрия Чирика была спокойной и размеренной: работа, семья, друзья – главное, что заполняло дни. У него было любимое дело, проводил время с женой и дочерью, мечтал о будущем и пытался быть опорой для близких.

Все мгновенно изменила война. Юрий почувствовал внутреннее призвание помочь стране. Сначала он колебался, размышлял, но в конце концов принял решение, изменившее его жизнь навсегда.

«Я не могу стоять в стороне. Я нужен своей стране», – сказал он себе.

Решение идти на фронт

Юрий отправился в военкомат. На душе было неспокойно: осознание опасности, страх перед неизвестным, переживания о семье – все эти мысли роились в голове, однако внутренний голос был сильнее: «Я должен это сделать, потому что завтра может быть поздно!».

Он подписал документы, получил военную форму и только после этого почувствовал, что мирная жизнь остается позади.

Первые дни на фронте

Первые дни на фронте были полны стресса, нужно было адаптироваться. Юрий вспоминает, как трудно привыкать к военным условиям, к постоянному страху обстрелов и неизвестности. Он учился полагаться на побратимов, чувствовать командный дух и поддержку. Каждый день был наполнен борьбой – не только с врагом, добавлялись собственные сомнения и физическая усталость.

– Вы держитесь, братья, мы вместе пройдем через это, – говорил он своим соседям по блоку.

Трагедия и ранение

Все изменилось в один момент. При выходе на позиции произошел взрыв. Юрий вспоминает, как все вокруг обернулось хаосом: падение, крики, страх. Ударная волна ударила по каске, он почувствовал разрыв в голове, вспышку света перед глазами. Кровь обожгла лицо, а сознание начало отходить.

Побратимы пытались оказать первую помощь: перевязали, подвязали челюсть, присыпали песком, чтобы остановить кровь. Он чувствовал, что тело больше не слушается: не мог стоять, сопротивляться, даже дышать становилось тяжело. Но рядом были друзья, поддерживавшие его, рассказывали анекдоты, пытались успокоить.

Перед глазами – семья

Именно в этот критический момент Юрий ясно увидел перед собой лицо жены и дочери. Их глаза, улыбки, тепло – как свет во тьме. И он ощутил мощное желание жить. Это видение стало переломным моментом: умирая, Юрий нашел силы возвратиться к жизни.

– Мама, я обещаю, что вернусь, – прошептал он сам себе, когда сознание вернулось.

Эвакуация и операции

Юрия эвакуировали через Херсон в Николаев. Дорогу он почти не помнит, как его перевозили, как делали снимки и обследования. В коридорах больницы было полно людей, пришлось лежать на полу, пока готовили операционный стол.

Нейрохирурги сообщили, что прошедший через голову обломок был размером 12 сантиметров 8 миллиметров, и операция была чрезвычайно сложной. Когда Юрий очнулся после операции, он еще долго находился в шоковом состоянии, мысли возвращались к побратимам и произошедшему.

– У меня что-то там в голове? – спросил он, когда врач объяснил масштабы ранения.

– Не переживай, все будет хорошо. Мы вытащим, – ответил нейрохирург.

Юрий помнит моменты после операции: тревогу от сирены, прохождение вражеского самолета рядом с больницей, как он от неожиданности слетел с постели. Его поддерживали Андрей Лещишин и Александр Голокоз, которые не покидали его в палате.

– Держись, Юрий, все будет хорошо, – сказал Андрей, когда они помогали переместить его на кресло колесное.

– Я вам верю. Спасибо, что вы здесь, – ответил Юрий, чувствуя огромную благодарность за дружбу и поддержку.

Эвакуация колонной в Одессу

После Николаева Юрия эвакуировали в Одессу колонной из 110 машин, каждая из которых везла по 3-4 человека. Он помнит, как страшно было сидеть в машине, думая о риске ракетного удара. Побратимы пытались поддержать его, шутили, пели тихо песни, чтобы снизить напряжение.

– Юрий, держись! Мы вместе, все будет хорошо, – слышал он рядом.

– Я держусь. Спасибо, друзья. Я не сдамся, – отвечал Юрий, чувствуя силу командного духа.

Колонна двигалась медленно, но каждый километр приближал к безопасности и давал шанс на восстановление.

Восстановление и реабилитация

В Одессе Юрий начал проходить реабилитацию в 411-м военном госпитале. Сначала он был наполовину парализован, передвигался на кресле колесном. Врачи помогали ему сделать первые шаги, тренировали силу мышц и координацию.

– Смотри, Юра, ты можешь держаться на ногах! – подбадривал его врач Дмитрий Игоревич.

– Я смогу. Я должен пройти этот путь, – отвечал Юрий, чувствуя, как надежда растет с каждым днем.

В то же время он поддерживал контакт с находившейся за рубежом женой. Это придавало сил бороться и поправляться.

Поддержка от ветеран-хаба

После выхода из больницы Юрий обратился в ветеран-хаб, где получил юридическую, гуманитарную и психологическую поддержку. Там он встретил людей, понимавших его боль и страхи, помогавших оформлять документы и организовывать выплаты.

– Вы не представляете, как важно, когда есть кто-то рядом и понимает тебя, – говорит Юрий.

Эта помощь стала для него не только поддержкой, но и вдохновением: он решил сам помогать другим ветеранам, попавшим в подобные ситуации.

Новая жизнь и работа на благо ветеранов

Юрий устроился в ветеран-хаб и помогает военным в восстановлении и оформлении выплат, встречает побратимов, поддерживает проекты инклюзивного пляжа. Он гордится тем, что может делать жизнь ветеранов легче и помогать им почувствовать, что добро не кончается.

– Я вижу, как люди снова улыбаются, и это дает мне силы, – говорит Юрий.

Его история – это не только трагедия войны, но и мощное свидетельство мужества, любви к семье и желания жить. Юрий прошел сквозь смерть, реабилитировался и посвятил себя помощи другим, оставляя после себя свет надежды.