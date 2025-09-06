Юрій Чірік пережив надважке поранення на фронті, пройшов реабілітацію та тепер допомагає ветеранам

Гражданская жизнь до войны

До начала полномасштабного вторжения жизнь Юрия Чирика была спокойной и размеренной: работа, семья, друзья – главное, что заполняло дни. У него было любимое дело, проводил время с женой и дочерью, мечтал о будущем и пытался быть опорой для близких.

Все мгновенно изменила война. Юрий почувствовал внутреннее призвание помочь стране. Сначала он колебался, размышлял, но в конце концов принял решение, изменившее его жизнь навсегда.

«Я не могу стоять в стороне. Я нужен своей стране», – сказал он себе.

Решение идти на фронт

Юрий отправился в военкомат. На душе было неспокойно: осознание опасности, страх перед неизвестным, переживания о семье – все эти мысли роились в голове, однако внутренний голос был сильнее: «Я должен это сделать, потому что завтра может быть поздно!».

Он подписал документы, получил военную форму и только после этого почувствовал, что мирная жизнь остается позади.

Навчальний центр
Учебный центр

Первые дни на фронте

Юрий Чирик на фронте

Первые дни на фронте были полны стресса, нужно было адаптироваться. Юрий вспоминает, как трудно привыкать к военным условиям, к постоянному страху обстрелов и неизвестности. Он учился полагаться на побратимов, чувствовать командный дух и поддержку. Каждый день был наполнен борьбой – не только с врагом, добавлялись собственные сомнения и физическая усталость.

– Вы держитесь, братья, мы вместе пройдем через это, – говорил он своим соседям по блоку.

Юрій Чірік з побратимами
Юрий Чирик с побратимами

Трагедия и ранение

Все изменилось в один момент. При выходе на позиции произошел взрыв. Юрий вспоминает, как все вокруг обернулось хаосом: падение, крики, страх. Ударная волна ударила по каске, он почувствовал разрыв в голове, вспышку света перед глазами. Кровь обожгла лицо, а сознание начало отходить.

Побратимы пытались оказать первую помощь: перевязали, подвязали челюсть, присыпали песком, чтобы остановить кровь. Он чувствовал, что тело больше не слушается: не мог стоять, сопротивляться, даже дышать становилось тяжело. Но рядом были друзья, поддерживавшие его, рассказывали анекдоты, пытались успокоить.

Юрий Чирик на фронте
Перед выходом на боевое задание
Перед глазами – семья

Именно в этот критический момент Юрий ясно увидел перед собой лицо жены и дочери. Их глаза, улыбки, тепло – как свет во тьме. И он ощутил мощное желание жить. Это видение стало переломным моментом: умирая, Юрий нашел силы возвратиться к жизни.

– Мама, я обещаю, что вернусь, – прошептал он сам себе, когда сознание вернулось.

Тренировка
Тренировка: полоса препятствий

Эвакуация и операции

Юрия эвакуировали через Херсон в Николаев. Дорогу он почти не помнит, как его перевозили, как делали снимки и обследования. В коридорах больницы было полно людей, пришлось лежать на полу, пока готовили операционный стол.

Нейрохирурги сообщили, что прошедший через голову обломок был размером 12 сантиметров 8 миллиметров, и операция была чрезвычайно сложной. Когда Юрий очнулся после операции, он еще долго находился в шоковом состоянии, мысли возвращались к побратимам и произошедшему.

– У меня что-то там в голове? – спросил он, когда врач объяснил масштабы ранения.

– Не переживай, все будет хорошо. Мы вытащим, – ответил нейрохирург.

Юрий помнит моменты после операции: тревогу от сирены, прохождение вражеского самолета рядом с больницей, как он от неожиданности слетел с постели. Его поддерживали Андрей Лещишин и Александр Голокоз, которые не покидали его в палате.

– Держись, Юрий, все будет хорошо, – сказал Андрей, когда они помогали переместить его на кресло колесное.

– Я вам верю. Спасибо, что вы здесь, – ответил Юрий, чувствуя огромную благодарность за дружбу и поддержку.

Групове фото
Групповое фото

Эвакуация колонной в Одессу

После Николаева Юрия эвакуировали в Одессу колонной из 110 машин, каждая из которых везла по 3-4 человека. Он помнит, как страшно было сидеть в машине, думая о риске ракетного удара. Побратимы пытались поддержать его, шутили, пели тихо песни, чтобы снизить напряжение.

– Юрий, держись! Мы вместе, все будет хорошо, – слышал он рядом.

– Я держусь. Спасибо, друзья. Я не сдамся, – отвечал Юрий, чувствуя силу командного духа.

Колонна двигалась медленно, но каждый километр приближал к безопасности и давал шанс на восстановление.

Дорога
Дорога, крупный план
Восстановление и реабилитация

В Одессе Юрий начал проходить реабилитацию в 411-м военном госпитале. Сначала он был наполовину парализован, передвигался на кресле колесном. Врачи помогали ему сделать первые шаги, тренировали силу мышц и координацию.

– Смотри, Юра, ты можешь держаться на ногах! – подбадривал его врач Дмитрий Игоревич.

– Я смогу. Я должен пройти этот путь, – отвечал Юрий, чувствуя, как надежда растет с каждым днем.

В то же время он поддерживал контакт с находившейся за рубежом женой. Это придавало сил бороться и поправляться.

В навчальному центрі
Столовая в учебном центре

Поддержка от ветеран-хаба

После выхода из больницы Юрий обратился в ветеран-хаб, где получил юридическую, гуманитарную и психологическую поддержку. Там он встретил людей, понимавших его боль и страхи, помогавших оформлять документы и организовывать выплаты.

– Вы не представляете, как важно, когда есть кто-то рядом и понимает тебя, – говорит Юрий.

Эта помощь стала для него не только поддержкой, но и вдохновением: он решил сам помогать другим ветеранам, попавшим в подобные ситуации.

Тренування стрільби
Тренировка стрельбы

Новая жизнь и работа на благо ветеранов

Юрий устроился в ветеран-хаб и помогает военным в восстановлении и оформлении выплат, встречает побратимов, поддерживает проекты инклюзивного пляжа. Он гордится тем, что может делать жизнь ветеранов легче и помогать им почувствовать, что добро не кончается.

– Я вижу, как люди снова улыбаются, и это дает мне силы, – говорит Юрий.

Его история – это не только трагедия войны, но и мощное свидетельство мужества, любви к семье и желания жить. Юрий прошел сквозь смерть, реабилитировался и посвятил себя помощи другим, оставляя после себя свет надежды.

