Ключевые моменты:

7 сентября в Одессе простились с председателем Ассоциации фермеров Херсонской области Александром Гордиенко, который погиб 5 сентября от удара российского дрона возле села Урожайное.

Он был владельцем фермерского хозяйства и оставался работать в прифронтовом районе, несмотря на постоянные обстрелы и заминированные поля.

Гордиенко собственноручно занимался разминированием и защищал свои земли от дронов с помощью РЭБ и ружья.

По данным херсонской прокуратуры, трагедия произошла утром 5 сентября вблизи села Урожайное Бериславского района, где оккупанты атаковали легковой автомобиль 58-летнего мужчины.

Александр Гордиенко был владельцем фермерского хозяйства и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

В интервью Latifundist.com, Александр Гордиенко рассказывал, что война лишила его дома и фермы, а склады сравняли с землей бомбы. После деоккупации правобережья Херсонщины он с семьей переехал в 20 километрах от Берислава. Поля оставались заминированными и постоянно подвергались обстрелам и атакам дронов.

Несмотря на опасность, фермер вместе с другими фермерами Херсонщины и Николаевщины собственноручно разминировали поля, засыпанные минами. Этим летом к его полям начали долетать российские дроны: «молнии» разных типов, разведчики, FPV — земледельцу приходилось их сбивать ружьем. По словам фермера, без РЭБ и ружья, которым можно сбивать дроны было нереально выезжать работать в поля.

“С первого раза не получается, но с четвертого-пятого — падают. Вот для этого и купил десятизарядку, чтобы точно попасть. Где-то под сотню дронов мы уже приземлили», — рассказывал Александр Гордиенко.

По теме: Жатва под обстрелами и ограничениями: как аграрии Одесской области собирают урожай в приграничье