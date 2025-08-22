Ключевые моменты:

До конца года Украина будет массово производить дальнобойные ракеты «Фламинго».

Украинские дальнобойные дроны FP-1 уже в серийном производстве и оказались чрезвычайно эффективными на поле боя.

Ночью над Украиной обезврежено 46 вражеских дронов, зафиксировано 9 попаданий.

За сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений.

За прошедшие сутки армия РФ потеряла систему ПВО и почти 800 военных.

Украина начала производить дальнобойные ракеты и дроны — подробности

Украинская крылатая ракета “Фламинго” вскоре выйдет в массовое производство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По его словам, до конца года количество ракет увеличится, а серийное производство начнется в декабре нынешнего или в начале 2026 года.

Отмечается, что испытания крылатой ракеты завершены. Она способна преодолевать 3000 километров и поражать цель с возможным отклонением до 14 метров от объекта. Ее боевая нагрузка — 1150 килограммов.

В издании Defence Express отмечали, что размер боевой части ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

Кроме дальнобойных ракет, Украина производит дальнобойные дроны FP-1, которые оказались чрезвычайно эффективными на поле боя и могут преодолевать расстояние до 1600 километров.

FP-1 способен нести до 60 килограммов взрывчатки, что позволяет Силам обороны Украины атаковать, в том числе, нефтеперерабатывающие заводы и склады оружия на территории страны-агрессора РФ.

Украинский дрон-камикадзе FP-1, который был представлен только в мае, уже выходит на уровень производства около 100 единиц в сутки — это примерно 3000 аппаратов в месяц. Такой же темп сейчас демонстрирует и Россия с «шахедами».

Дроновые атаки 22 августа — последствия

В ночь на 22 августа враг атаковал Украину 55 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов. Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.

По состоянию на утро 22 августа в Мукачево спасательные службы продолжают ликвидацию последствий на месте ракетного удара 21 августа. Напомним, там российская ракета ударила по американской компании по производству электроники.

К работам привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда. По официальным данным, в результате атаки пострадал 21 человек.

В тоже время украинские беспилотники продолжают наносить точечные удары по критической инфраструктуре России. В ночь на 22 августа они атаковали стратегически важный объект в Брянской области РФ — нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча. Эта станция является составной частью нефтепровода «Дружба», который транспортирует российскую нефть в европейские страны.

Генштаб о ситуации на фронте

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 44 ракетами и 75 авиационных ударов, сбросил 125 управляемых авиационных бомб, привлек 5 875 дронов-камикадзе. Также враг осуществил 5 709 артиллерийских обстрелов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

2 средства ракетных войск и артиллерии,

6 пунктов управления,

2 склада горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 790 человек.



Также украинские воины обезвредили: