Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в понедельник, 1 сентября, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного и Центрального РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а;
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22;
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164;
  • Отамана Головатого, 24-145,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81,83,90А;
  • Каменяров, 112-124А, 295-305;
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наливная, 1,4,4а;
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129;
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Республиканская, 226-343а,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104;
  • Черноморского Казачества, 95-135,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7; 
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50-95,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29;
  • Дюковская, 4,
  • Колонтаевская, 34-53,
  • Склонная, 1-74/76,
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Раскидайловская, 40-65,
  • Средняя, 38-59. 

Работы до 20:00:

  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • пер. Пограничный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7,
  • пер. Поперечный, 1-17а,
  • спуск Олийныка Степана, 3-12.

