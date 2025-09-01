Ключевые моменты:
- Часть Одессы в понедельник, 1 сентября, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного и Центрального РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а;
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22;
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164;
- Отамана Головатого, 24-145,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81,83,90А;
- Каменяров, 112-124А, 295-305;
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наливная, 1,4,4а;
- Неждановой, 30в-62а, 117-129;
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- Петренко, 21,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Республиканская, 226-343а,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104;
- Черноморского Казачества, 95-135,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
- Штильова, 2-118,/а_с,
- С. Ядова, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Базарная, 70,
- Балковская, 50-95,
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29;
- Дюковская, 4,
- Колонтаевская, 34-53,
- Склонная, 1-74/76,
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Раскидайловская, 40-65,
- Средняя, 38-59.
Работы до 20:00:
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- пер. Пограничный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7,
- пер. Поперечный, 1-17а,
- спуск Олийныка Степана, 3-12.