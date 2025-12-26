Ключевые моменты:

Государство закупило более 24 400 датских слуховых аппаратов.

Аппараты могут получить ветераны войны и военнослужащие ВСУ вне зависимости от инвалидности.

Как получить слуховой аппарат бесплатно: алгоритм действий.

Ветераны имеют право

В Одесской областной клинической больнице по ул. Заболотные ветераны и военнослужащие могут бесплатно получить высококачественные датские слуховые аппараты OTICON. Добавим, что финансирование предусмотрено государственным бюджетом.

Стоит отметить, что проблемы со слухом это частая проблема военных ВСУ. Именно поэтому государство приобрело более 24400 устройств OTICON от датского производителя.

Кстати, аппарат могут получить ветераны войны, военнослужащие с нарушением слуха – независимо от установленной инвалидности.

Какой алгоритм действий

Обратитесь к семейному врачу или терапевту в направлении сурдолога. Пройдите обследование у сурдолога и получите медицинское заключение. Подайте документы в Одесскую областную клиническую больницу:

паспорт гражданина Украины;

удостоверение ветерана войны или другой документ, подтверждающий статус;

направление от врача;

заключение военно-врачебной комиссии (для военнослужащих) или выписка из решения ЭКОПФО (или действующее решение МСЭК) с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации;

аудиограмму (результаты измерения остроты слуха от сурдолога);

справку о РНОКПП (при наличии).

Пройдите подбор и настройку устройства.

Стоит отметить, если в больнице откажут, звоните по телефону на горячую линию Минздрава: 0 800 505 201.

