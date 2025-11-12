Об этом сообщает ГБР.

Ключевые моменты:

Мужчина называл оккупацию части Украины «позитивным явлением» и оправдывал пытки украинских военнопленных.

Правоохранителя отстранен от должности, взят под стражу и уведомлен о подозрении.

Детали

Правоохранитель из Одесской области, открыто поддерживавший российскую агрессию против Украины, был разоблачен в рамках совместного расследования ГБР и СБУ. Следствие установило, что мужчина в своем служебном кабинете выражал поддержку временной оккупации Украины со стороны РФ, а также цинично оправдывал пытки над украинскими военнопленными.

После разоблачения правоохранителя сразу отстранили от должности и поместили под стражу. Ему официально объявили подозрение в оправдании и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации, что является уголовным преступлением по действующему законодательству.

Согласно санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины предусмотрено до восьми лет лишения свободы с дополнительной конфискацией имущества.

