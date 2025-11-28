Ключевые моменты:

Для абонентов без счетчиков тариф на воду вырастет с 80 грн. за человека до 112 грн. за три месяца.

Жителям дали 3 месяца на установку счетчиков во избежание повышенного тарифа.

Для тех, у кого есть счетчик, тариф составляет 25 грн за кубометр.

Стоимость установки счетчика около 1000 грн.

Цена на воду существенно поднимется

В Бородинской общине решили всерьез бороться с абонентами без счетчиков воды. Для таких абонентов тариф вырастет до 112 грн с человека. К слову, в настоящее время жители Бородинской громады составляет 25 грн за кубометр для домохозяйств со счетчиком и 80 грн с каждого человека без счетчика.

По информации Бородинского поссовета, депутаты временно отложили повышение тарифа на водоснабжение для жителей без счетчиков. За это время потребители должны установить девайс, в противном случае цена за воду для них взлетит существенно.

По словам начальницы отдела ЖКХ Бородинского поселкового совета Наталии Ткаченко, за последний период значительно возросло потребление воды на одного человека. Именно поэтому приходится компенсировать затраты повышением тарифов для тех, кто не желает фиксировать количество израсходованной воды.

Добавим, что установка счетчика стоит около 1000 грн. Ранее половину этой суммы компенсировало коммунальное предприятие за счет бюджета. Однако, если абонент не успел установить счетчик до 1 сентября, ему придется оплачивать всю сумму самостоятельно.

