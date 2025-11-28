Ключевые моменты:
- Действуют стабилизационные и плановые отключения электроэнергии.
- Электричества не будет до 19.00 и 20.00 в зависимости от адреса.
Плановые работы будут продолжаться до вечера
По информации пресс-службы Одесского городского совета, работы будут проведены по следующим адресам:
- Северный РЭС: Боровского Николая, 1/17/КОРП.2; Высокая, 1-20, Домбровская, 1-32, Дорожная, 1-22, Ивахненко Петра, 81, 83, 90А; Профессора Коровицкого, 115-151, Лиманная, 2а-26/корп.2; Летняя, 23, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 39, 41; Лузановская, 2/корп.4-30; Неждановой, 30в-62а, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 129; Озерная, 26-66, Осенняя, 1-12, Света, 2-14, Узикова Станислава, 9-39. Работы продлятся до 19:00.
- Украинская, 1-20, Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72; Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1; Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119; Ядова, 58, дорога Николаевская, 130А/корп.3 – 221; пров. 1-й Лузановский, 10,12,14, пер. 1-й Пересыпский, 8-14, пер. 1-й Первомайский, 4-29, пер. 2-й Первомайский, 3-40а; пров. Атаманского Ионы, 1-15, спуск 2-й Пересыпский, 1-23. Работы продлятся до 20:00.
Напомним, что о стабилизационных отключениях электроэнергии можно узнать здесь: Графики отключения света в Одессе на 28 ноября.
