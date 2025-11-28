Ключевые моменты

Сержант Дмитрий Мацейко погиб 24 ноября 2025 года;

Похороны Героя состоятся 30 ноября в селе Вольное.

Гибель защитника Украины Дмитрия Мацейко

Стало известно о гибели украинского защитника, сержанта Дмитрия Валерьевича Мацейко, который погиб 24 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания возле села Бересток Краматорского района Донецкой области. О трагедии сообщила администрация Сергеевского поселкового совета.

Утрата защитника стала огромным ударом для его семьи, друзей и всей громады. В поселковом совете подчеркнули, что Дмитрий служил с непоколебимым мужеством, преданностью и любовью к Украине, оставаясь примером настоящего патриота. Его подвиг, говорится в сообщении, будет всегда вызывать уважение и гордость.

Церемония прощания с Дмитрием Мацейко пройдет 30 ноября в селе Вольное. Жителей громады просят прийти, чтобы отдать дань уважения павшему защитнику и показать солидарность с его родными.

Органы местного самоуправления выразили искренние соболезнования родным погибшего и призвали жителей поддержать семью в этот тяжелый период.

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки 21 ноября 2025 года в Одесской области погиб военнослужащий ВСУ, старший матрос Дмитрий Витальевич Фальча, уроженец села Антонюки.

