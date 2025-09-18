Ключевые моменты:

По закону владельцы и арендаторы жилья несут полную ответственность за безопасное использование газовых приборов в своих домах и квартирах, а также за их исправное состояние.

Если вы заметили, что газовое оборудование или счетчик работает некорректно, либо повреждена пломба, обратитесь в «Одессагаз» до 1 ноября 2025 года — это позволит избежать штрафа.

«Одессагаз» также продолжает бесплатно устанавливать индивидуальные газовые счетчики для бытовых потребителей. За подробностями можно обратиться по указанным контактам.

Как подготовить газовые приборы к отопительному сезону

АТ «Одессагаз» начал подготовительные мероприятия к отопительному сезону, акцентируя внимание на безопасности. Компания напоминает, что ответственность за исправность и безопасное использование газового оборудования в домах лежит на их владельцах и арендаторах.

Чтобы избежать несчастных случаев и штрафов, потребителей призывают проверить свои газовые приборы. Если вы обнаружили какие-либо нарушения, например неисправность счетчика, повреждение пломб или самовольное подключение, необходимо срочно обратиться в АТ «Одессагаз».

Особое предложение для добросовестных потребителей: если вы сообщите о выявленных нарушениях до 1 ноября 2025 года, компания гарантирует, что штрафные санкции применяться не будут.

Обращения можно направить по адресу: 65003, Украина, г. Одесса, ул. Одария, 1. Для консультаций звоните: (048) 705 39 09, факс (048) 705 39 64 или пишите на email: [email protected].

Кроме того, «Одессагаз» информирует, что продолжает бесплатно устанавливать индивидуальные газовые счетчики для бытовых потребителей. Подробности можно узнать по телефону: (048) 705 39 09.

Штрафы за нарушение газовых правил: сколько можно заплатить

За нарушение правил безопасности и использования газа в Украине предусмотрены значительные штрафы, которые могут достигать сотен тысяч гривен.

Самовольная врезка в газопровод. Это самое серьезное нарушение, штраф за которое может превышать 100 000 грн.

Вмешательство в работу счетчика. Сюда относятся повреждения пломб или другие манипуляции с прибором. За это могут оштрафовать на сумму до 70 000 грн и более.

Установка дополнительных приборов без разрешения. Даже замена котла или установка новой плиты без согласования считается нарушением. Штраф составляет от 7 000 до 40 000 грн.

Самовольное восстановление газоснабжения. Если вам отключили газ, а вы сняли пломбы самостоятельно, вас могут оштрафовать на сумму около 57 000 грн.

Размер штрафа рассчитывается индивидуально, с учетом длительности нарушения и объема потребленного газа.

