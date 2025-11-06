Ключевые моменты:
- Суворовский водопровод охватит 29 населенных пунктов, Болградский — 18.
- Воду будут подавать из Дуная через современные насосные и очистные станции.
- Работы профинансируют из госбюджета и завершат к сентябрю 2027 года.
Новый водопровод в Одесской области
В Одесской области стартовал масштабный проект по строительству водопроводов для Суворовской и Болградской громад. Общая стоимость работ составит более четырёх миллиардов гривен.
Согласно тендерам, объявленным Службой восстановления на платформе Prozorro, строительство Суворовского водопровода обойдется более чем в 2,5 миллиарда гривен. Его длина превысит 300 километров, и он обеспечит водой 29 населенных пунктов.
Проект Болградского водопровода оценен примерно в 1,5 миллиарда гривен. Он охватит 18 сёл, а протяжённость составит 90 километров.
Воду будут подавать из Дуная через модернизированные насосные станции, очистные сооружения и системы защиты рыб. Также проект предусматривает благоустройство территорий, восстановление дорог и проведение экологической экспертизы.
Финансирование идет из государственного бюджета: средства сэкономлены на строительстве водопровода в Николаев. А завершить строительство планируют к сентябрю 2027 года.
Для жителей юга Одесской области это станет настоящим прорывом — сейчас они пользуются в основном колодцами и скважинами, где вода техническая и непригодна для питья.
