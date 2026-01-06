Ключевые моменты:

В Ренийской громаде ввели абонентскую плату за централизованное водоснабжение.

Платеж состоит из двух частей: плата за потребленную воду и фиксированная абонентская плата.

Какую стоимость будут платить за воду жители громады?

Новации с 1 января

В Ренийской громаде с 1 января 2026 года была введена абонентская плата за услуги централизованного водоснабжения для всех индивидуальных потребителей КП «Гарант». Соответственно оплата за услугу централизованного водоснабжения имеет две части:

плата за саму услугу – рассчитывается по действующему тарифу с учетом фактического объема потребленной воды;

абонентская плата – фиксированный ежемесячный платеж, покрывающий административные расходы предприятия.

Следует отметить, что абонентское обслуживание включает расходы коммунального предприятия на заключение и ведение договоров, учет потребителей, начисление и обработку платежей, проработку показателей счетчиков, переоформление лицевых счетов, печать и доставку квитанций и другие подобные услуги.

В целом абонентская плата взимается ежемесячно и имеет фиксированный размер. Также она устанавливается на один лицевой счет независимо от количества зарегистрированных жильцов и даже фактического пользования услугой.

Добавим, что оплата за воду и абонентское обслуживание производится одним платежом. Правда, в абонплату не входят расходы на периодическую поверку, обслуживание и ремонт узлов учета, а также работы по демонтажу, транспортировке и повторному монтажу счетчиков.

Сколько придется платить за воду

С 1 января 2026 ежемесячная абонентская плата составляет 23,60 грн в месяц. Кроме того, в декабре 2025 года исполком Ренийского городского совета утвердил новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, которые также начали действовать с 1 января 2026 года. Однако для населения их оставили на прежнем уровне — 27,00 грн. за 1 м³ как за водоснабжение, так и за водоотвод. Для других категорий потребителей с 1 января 2026 установлены следующие тарифы:

централизованное водоснабжение – 38,87 грн за 1 м³;

централизованный водоотвод – 47,62 грн за 1 м³.

