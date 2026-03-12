Ключевые моменты:

В Днестре обнаружены маслянистые пятна после ракетно-дроновых ударов России.

Загрязнение распространилось вниз по течению реки, затронув и Молдову.

Украинские и молдавские службы совместно работают над локализацией и минимизацией экологического ущерба.

Загрязнение Днестра после российских атак

10 марта экологи зафиксировали в Днестре характерные радужные пятна и стойкий запах технических масел. Загрязнение распространилось вниз по течению от Днестровской ГЭС, проходя через Могилев-Подольский и достигая территории Молдовы.

Как сообщили в Минэкономики, загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки России 7 марта 2026 года. Такое проявление экологической агрессии России «создает угрозу трансграничной водной безопасности и требует надлежащей международной правовой оценки».

Минэкономики Украины возглавило координацию действий по борьбе с угрозой, консультируясь с ГСЧС, областными администрациями, «Укргидроэнерго» и другими службами.

В Винницкой и Одесской областях прошли заседания комиссий по техногенно-экологической безопасности, где разработали меры по локализации загрязнения. С Молдавией согласованы действия по установке заградительных боновых линий и применению сорбентов для сбора маслянистой пленки.

Технические масла в Днестре ставят под риск водоснабжение Одессы

10 марта лаборатории отобрали пробы воды в потенциально опасных районах. Наихудшая ситуация зафиксирована в районе села Нагоряны, где поверхность воды в реке покрыта «радужным» слоем масла с характерным запахом. В некоторых местах концентрация превышала норму в 2,5 раза.

11 марта лаборатория мониторинга вод Южного региона отобрала дополнительные пробы воды в районе питьевого водозабора города Одесса, в селе Маяки и в Днестровском лимане.

12 марта прошла внеочередная встреча Днестровской комиссии для синхронизации действий украинских и молдавских служб, чтобы минимизировать последствия загрязнения.

Отметим, река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса и Кишинев. Попадание технических масел в Днестр опасно для людей и водной экосистемы: масляная пленка мешает кислороду и свету, что угрожает жизни водных организмов.

Напомним, в конце прошлого года в Одессе произошло масштабное загрязнение моря после атак по порту Пивденный. Вода у побережье была укрыта маслянистой пленкой, а берег был усеян погибшими птицами. Экологи назвали это экологической катастрофой.