Ключевые моменты:

Обстрел РФ повредил промышленный объект, вспыхнул пожар на 2,5 тыс. кв. м.

Загрязнение воздуха: выброшено 200 тонн вредных веществ.

Ущерб окружающей среде более 600 тысяч гривен.

Что известно

Россия практически каждый день атакует Одессу. В частности, 29 января в Пересыпском районе при обстреле поврежден промышленный объект, где вспыхнул большой пожар на площади примерно 2,5 тыс. кв. м.

В результате горения в атмосферу выброшено около 200 тонн вредных веществ, из которых 198 тонн приходилось на диоксид углерода (CO₂).

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, ущерб окружающей среде составил 602 697 гривен. Все данные передали в Оперативный штаб при Госэкоинспекции для внесения в общий реестр потерь природы от войны.

Напомним, подсолнечное масло, попавшее в Черное море после атаки дронов РФ в конце 2025 года, продолжает мигрировать. После шторма 6 февраля 2026 загрязнение зафиксировано в нацпарке «Тузловские лиманы» на площади до 10 тыс. кв. м. Кроме этого, экологи также обнаружили массовый выброс на берег тысяч крабов четырех видов.