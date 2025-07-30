Ключевые моменты:

Обмеление Днестра — это сезонное явление, а не чрезвычайная ситуация.

В Молдове объявлен желтый уровень опасности из-за пониженного стока, но это не оказывает критического влияния на украинскую часть реки.

Информация об обмелении Днестра в Одесской области не подтверждается.

Водоснабжение региона остается стабильным.

Какая ситуация на Днестре сейчас

Экологи подтвердили, что сейчас в бассейне Днестра действительно наблюдается снижение уровней воды. Причина — жара и отсутствие дождей и это обычное сезонное явление.

Специалисты ведут наблюдения за гидрологическим режимом на соответствующих водопостах Одесского района.

Так, по данным гидропоста в селе Маяки, уровень воды на 28 июля составлял 89 см над нулевой отметкой, что выше исторических минимумов.

В то же время, на территории Молдовы, ниже Дубоссарской ГЭС, объявлен желтый уровень опасности из-за пониженного стока. Однако ситуация там не влияет критически на украинскую часть реки.

В инспекции утверждают, что водоснабжение региона остается стабильным.

“Ключевую роль в стабилизации уровней играет Днестровское водохранилище. Благодаря регулированию сбросов, которое осуществляется в соответствии с решениями Межведомственной комиссии при Госводагентстве, водоснабжение региона остается контролируемым”, — говорится в сообщении экологов.

Инспекция продолжает ежедневно отслеживать гидрологическую ситуацию и будет информировать обо всех изменениях. Информация об обмелении Днестра в Одесской области не подтверждается.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что уровень воды в Дунае резко снизился, достигнув исторического минимума за последние три десятилетия. На поверхность начали всплывать обломки кораблей времён Второй мировой войны.

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