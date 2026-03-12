Ключевые моменты:

Украина получила партию из 35 ракет PAC-3 для Patriot от нескольких стран.

В Тихорецком районе Краснодарского края РФ дроны атаковали нефтебазу ООО «Тихорец-Нефть».

Зеленский: агрессию РФ остановить только давлением на Москву.

Снабжение ракет Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что на последней встрече в формате «Рамштайн» Украина достигла договоренности с партнерами о поставках 35 ракет для систем Patriot. К слову, это именно боеприпасы PAC-3.

«Эти ракеты поступают не от одного государства, а от нескольких. Это часть одного из пакетов ПВО, о которых мы периодически согласовываем с партнерами. Мы стремились к большему, но получилось так, как получилось. Немецкая порция из этих ракет прибыла вчера», — пояснил президент.

Нефтебаза в Краснодарском крае атакована

В ночь на 12 марта в Тихорецком районе Краснодарского края РФ дроны ударили по нефтебазе, повлекшие пожар на площади 150 квадратных метров.

По версии российского оперштаба, «возгорание на нефтебазе» якобы возникло из-за «падения обломков беспилотников». Официально заявили: «Пострадавших нет. Общая площадь пожара – 150 кв. м. К тушению привлечены 83 человека и 26 единиц техники, включая специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю».

Анализ Astra видео от очевидцев показал, что горят резервуары нефтебазы, принадлежащей перевалочному пункту ООО «Тихорецк-Нефть». Тихорецкий нефтяной узел – один из ключевых перевалочных хабов нефти на юге России.

Россию можно остановить из-за давления

Владимир Зеленский, президент Украины, уверен: остановить агрессию России можно только из-за единого международного давления на Москву, а не из-за давления на Киев.

Лидер государства выразил надежду на подлинное стремление США завершить войну, но подчеркнул, что настоящий путь к миру – это усиление санкций и изоляция Кремля.

«России мы не доверяем, но я убежден, что американцы действительно хотят покончить с войной. Надеюсь на их помощь, однако нужно большее давление именно на Россию, а не на меня», — подчеркнул Зеленский.

Президент также затронул личные отношения с Владимиром Путиным, согласившись с мнением Дональда Трампа о взаимной неприязни: «Да, мы с Путиным действительно ненавидим друг друга. Здесь Трамп прав, хоть и не во всем».

Зеленский подверг резкой критике Виктора Орбана, венгерского премьера, обвинив его в пособничестве агрессору из-за блокирования ключевых инициатив для Украины. «Разница между Орбаном и Россией лишь в том, что он не бомбит наши земли», — отметил президент и призвал лидеров ЕС подготовить «план Б» для финансирования украинской обороны, несмотря на венгерское вето.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость юридически неоспоримых гарантий безопасности — с ратификацией парламентами и Конгрессом США, чтобы их не отменили при смене власти. В завершение он напомнил партнерам в Европе: «Мы отстаиваем не только украинские ценности, а свободу всей Европы».

Читайте также: Трассы на Киев, Рени и Черноморск: в Одесской области стартовал масштабный ремонт дорог.