Ключевые моменты:
- Скважина глубиной более 115 метров и дебитом 3–4 кубометра в час.
- Вода проходить повний цикл очищення.
Подробности
Комплекс имеет техническое здание, помещения для персонала, насосную станцию, системы вентиляции, кондиционирования, противопожарную сигнализацию. Для бесперебойной работы оборудования предусмотрен дизель-генератор, который запускается при отключении электроэнергии.
Городской голова Геннадий Труханов подчеркнул, что это не просто технический объект, а гарантия безопасности и заботы о жителях. Особенно это важно в условиях, когда из-за вражеских атак страна переживает перебои с водоснабжением.
Планируется построить еще два современных бюветных комплекса — вдоль улицы Академика Сахарова и в районе улицы Владислава Бувалкина.
Качество воды лабораторно подтверждено Украинским научно-исследовательским институтом медицины транспорта МЗ. Она соответствует всем гигиеническим нормам для питьевого водопотребления.
