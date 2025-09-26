Ключевые моменты:

Скважина глубиной более 115 метров и дебитом 3–4 кубометра в час.

Вода проходить повний цикл очищення.

Подробности

Комплекс имеет техническое здание, помещения для персонала, насосную станцию, системы вентиляции, кондиционирования, противопожарную сигнализацию. Для бесперебойной работы оборудования предусмотрен дизель-генератор, который запускается при отключении электроэнергии.

Городской голова Геннадий Труханов подчеркнул, что это не просто технический объект, а гарантия безопасности и заботы о жителях. Особенно это важно в условиях, когда из-за вражеских атак страна переживает перебои с водоснабжением.

Планируется построить еще два современных бюветных комплекса — вдоль улицы Академика Сахарова и в районе улицы Владислава Бувалкина.

Качество воды лабораторно подтверждено Украинским научно-исследовательским институтом медицины транспорта МЗ. Она соответствует всем гигиеническим нормам для питьевого водопотребления.

Читайте также: