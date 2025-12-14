Ключевые моменты:
- Восстановление водоснабжения в Одессе (по состоянию на 10:00, 14 декабря): в центре и Молдаванке.
- Бюветы работают с 08:00 до 21:00.
- Выехали машины с технической водой по районам.
Вода есть в некоторых районах Одессы
Одесса постепенно возобновляется после обстрелов 13 декабря. Это была одна из самых массированных атак с начала полномасштабной войны. Соответственно, город оказался без света, воды и тепла. По информации наших корреспондентов, водоснабжение постепенно восстанавливают в центральной части города, районе Молдаванки (ул. Тараса Кузьмина/Южная).
Добавим, что бюветные комплексы будут работать сегодня, 14 декабря, с 08:00 до 21:00 по следующим адресам:
- просп. Л.Украинки (Гагарина), 33
- ул. Добровольцев (М.Говорова)
- 6-я ст. В.Фонтана
- ул. Гераниева
- сквер Старозарный
- сквер Прохоровский
- ул. Крымская
- ул. Космонавтов, 17а
- сквер Мечникова
- ул. Просвещения, 1Д
- ул. Героев обороны Одессы, 60В
- ул. И.Рябина
- просп. Небесной сотни, 14
- ул. Дальницкая, 25
- ул. Инглези
- сквер Михайловский
Кроме этого, в городе работают машины с технической водой:
Киевский район:
- ул. Ак. Королева, 9
- ул. Ак. Королева, 94
- пр.Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- 1 ст.Люстдорфской дороги, 25
Пересыпский район:
Парк «Энтузиастов»
- ул. 28 бригады (ул.Паустовского), 31 — во дворе
- ул. Семена Палия, 125б — парковка перед ТЦ
- ул. Семена Палия, 70 – майд. магазина «Ева»
- ул.Заболотного, 12
Приморский район:
- уул. Балковская, 23-27
- Французский бульвар, 16
- ул. Балтиморская, 33
- ул. Базарно, 1
- ул. Колонтаевская, 2
Хаджибейский район:
- ул. Бугаевская, 46а
- ул. Балковская, 199
- ул. Евгения Танцуры, 50
- ул. И.Рябина, 33
- ул.Б.Хмельницкого, 36
- ул. Варненская, 12а
