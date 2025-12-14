Ключевые моменты:

  • Восстановление водоснабжения в Одессе (по состоянию на 10:00, 14 декабря): в центре и Молдаванке.
  • Бюветы работают с 08:00 до 21:00.
  • Выехали машины с технической водой по районам.

Вода есть в некоторых районах Одессы

Одесса постепенно возобновляется после обстрелов 13 декабря. Это была одна из самых массированных атак с начала полномасштабной войны. Соответственно, город оказался без света, воды и тепла. По информации наших корреспондентов, водоснабжение постепенно восстанавливают в центральной части города, районе Молдаванки (ул. Тараса Кузьмина/Южная).

Добавим, что бюветные комплексы будут работать сегодня, 14 декабря, с 08:00 до 21:00 по следующим адресам:

  • просп. Л.Украинки (Гагарина), 33
  • ул. Добровольцев (М.Говорова)
  • 6-я ст. В.Фонтана
  • ул. Гераниева
  • сквер Старозарный
  • сквер Прохоровский
  • ул. Крымская
  • ул. Космонавтов, 17а
  • сквер Мечникова
  • ул. Просвещения, 1Д
  • ул. Героев обороны Одессы, 60В
  • ул. И.Рябина
  • просп. Небесной сотни, 14
  • ул. Дальницкая, 25
  • ул. Инглези
  • сквер Михайловский

Кроме этого, в городе работают машины с технической водой:

Киевский район:

  • ул. Ак. Королева, 9
  • ул. Ак. Королева, 94
  • пр.Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1
  • 1 ст.Люстдорфской дороги, 25

Пересыпский район:

Парк «Энтузиастов»

  • ул. 28 бригады (ул.Паустовского), 31 — во дворе
  • ул. Семена Палия, 125б — парковка перед ТЦ
  • ул. Семена Палия, 70 – майд. магазина «Ева»
  • ул.Заболотного, 12

Приморский район:

  • у⁠ул. Балковская, 23-27
  • Французский бульвар, 16
  • ул. Балтиморская, 33
  • ул. Базарно, 1
  • ул. Колонтаевская, 2

Хаджибейский район:

  • ул. Бугаевская, 46а
  • ул. Балковская, 199
  • ул. Евгения Танцуры, 50
  • ул. И.Рябина, 33
  • ул.Б.Хмельницкого, 36
  • ул. Варненская, 12а

