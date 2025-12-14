Ключевые моменты:

Восстановление водоснабжения в Одессе (по состоянию на 10:00, 14 декабря): в центре и Молдаванке.

Бюветы работают с 08:00 до 21:00.

Выехали машины с технической водой по районам.

Вода есть в некоторых районах Одессы

Одесса постепенно возобновляется после обстрелов 13 декабря. Это была одна из самых массированных атак с начала полномасштабной войны. Соответственно, город оказался без света, воды и тепла. По информации наших корреспондентов, водоснабжение постепенно восстанавливают в центральной части города, районе Молдаванки (ул. Тараса Кузьмина/Южная).

Добавим, что бюветные комплексы будут работать сегодня, 14 декабря, с 08:00 до 21:00 по следующим адресам:

просп. Л.Украинки (Гагарина), 33

ул. Добровольцев (М.Говорова)

6-я ст. В.Фонтана

ул. Гераниева

сквер Старозарный

сквер Прохоровский

ул. Крымская

ул. Космонавтов, 17а

сквер Мечникова

ул. Просвещения, 1Д

ул. Героев обороны Одессы, 60В

ул. И.Рябина

просп. Небесной сотни, 14

ул. Дальницкая, 25

ул. Инглези

сквер Михайловский

Кроме этого, в городе работают машины с технической водой:

Киевский район:

ул. Ак. Королева, 9

ул. Ак. Королева, 94

пр.Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/1

1 ст.Люстдорфской дороги, 25

Пересыпский район:

Парк «Энтузиастов»

ул. 28 бригады (ул.Паустовского), 31 — во дворе

ул. Семена Палия, 125б — парковка перед ТЦ

ул. Семена Палия, 70 – майд. магазина «Ева»

ул.Заболотного, 12

Приморский район:

у⁠ул. Балковская, 23-27

Французский бульвар, 16

ул. Балтиморская, 33

ул. Базарно, 1

ул. Колонтаевская, 2

Хаджибейский район:

ул. Бугаевская, 46а

ул. Балковская, 199

ул. Евгения Танцуры, 50

ул. И.Рябина, 33

ул.Б.Хмельницкого, 36

ул. Варненская, 12а

