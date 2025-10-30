Прогноз погоды в Одессе на 31 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 16-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 16-21°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
