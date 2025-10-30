Прогноз погоды в Одессе на 31 октября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем 16-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 31 октября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11°С тепла, днем 16-21°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме