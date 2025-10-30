По информации компании «Укрэнерго», 31 октября почасовые графики будут следующими.
В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В случае изменений будем оперативно информировать вас на нашем сайте.
Читайте также:
- Труханов получил подозрение, в мэрии обыски: что происходит в Одессе
- Экзотические соседи на Молдаванке: в Одессе размножаются ящерицы из Азии
- Стартовала программа поддержки виноделов Одесской области: как принять участие
Спросить AI: