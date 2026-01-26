Ключевые моменты:
- ДТП произошло на трассе Одесса – Пивденное, возле села Усатово.
- Столкнулись две легковушки и легковой автомобиль с грузовиком.
- Движение транспорта осложнено.
- Полиция призывает водителей быть осторожными из-за гололедицы.
По предварительной информации областного управления полиции, на участке трассы произошло столкновение двух легковых автомобилей, а также авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП одного человека доставили в больницу.
На месте происшествия работают патрульные полицейские. Правоохранители регулируют движение и устанавливают все обстоятельства аварий.
Водителей просят учитывать ситуацию на дороге и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения.
Также в полиции напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно с учетом неблагоприятных погодных условий.
По прогнозам синоптиков, в Одесской области сегодня и в ближайшие дни ожидаются дождь со снегом и гололедица.
Автомобилистов призывают не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, заранее тормозить и избегать резких манёвров.
В случае необходимости помощи следует обращаться на линии экстренных служб: 101, 102, 103 или 112.