Ключевые моменты:

ДТП произошло на трассе Одесса – Пивденное, возле села Усатово.

Столкнулись две легковушки и легковой автомобиль с грузовиком.

Движение транспорта осложнено.

Полиция призывает водителей быть осторожными из-за гололедицы.

По предварительной информации областного управления полиции, на участке трассы произошло столкновение двух легковых автомобилей, а также авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП одного человека доставили в больницу.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Правоохранители регулируют движение и устанавливают все обстоятельства аварий.

Водителей просят учитывать ситуацию на дороге и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения.

Также в полиции напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно с учетом неблагоприятных погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в Одесской области сегодня и в ближайшие дни ожидаются дождь со снегом и гололедица.

Автомобилистов призывают не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, заранее тормозить и избегать резких манёвров.

В случае необходимости помощи следует обращаться на линии экстренных служб: 101, 102, 103 или 112.