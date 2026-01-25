Ключевые моменты:

Порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.

Ночью и утром ожидается густой туман с видимостью до 200–500 метров.

Из-за шторма в Черном море возрастает минная опасность в пляжной зоне.

Прогноз погоды в Одессе 26 января

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого). В течение суток 26 января в Одессе прогнозируются порывы юго-восточного ветра скоростью 15–20 м/с. Такие условия могут быть опасны для пешеходов, транспорта и городской инфраструктуры.

По прогнозу, в городе будет облачно, ожидаются умеренные осадки. Ночью и утром — туман с видимостью 200–500 метров. Ветер юго-восточный — 9–14 м/с, с сильными порывами.

Температура воздуха: ночью +1…+3 °C, днем +4…+6 °C.

Городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть бдительными, по возможности ограничить передвижения, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач.

Погода в Одесской области и ситуация на дорогах

В Одесской области также будет облачно и сыро. Местами возможны гололед и гололедица.

Температура ночью — от −2 °C до +3 °C, днем — +4…+9 °C, на севере области — до 0 °C.

На автодорогах ожидается гололедица, а ночью и утром — туман с плохой видимостью.

Шторм в Черном море и минная опасность

Одесская мэрия предупреждает: находиться в пляжной зоне сейчас крайне опасно. Из-за шторма в Черном море усиливается минная угроза — возможен срыв морских мин с якорей и их прибивание к берегу.

При обнаружении подозрительных предметов или морских мин категорически запрещено к ним приближаться или прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщить по номеру 102.

Читайте также: Сколько же стоит сало и продукты на Привозе: январские цены в Одессе (фоторепортаж)