Ключевые моменты:

10 марта: переменная облачность, без осадков в Одессе и области.

До 17°C тепла в регионе.

Дымка ночью и утром на дорогах.

Погода в Одессе

Во вторник, 10 марта, Одессу и область ожидает комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без осадков.

В городе ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до 2°C тепла, а днем ​​поднимется до 7-9°C. Жители и гости могут насладиться мягким солнцем без дождя.

Погода в Одесской области

По Одесской области будет переменная облачность, без осадков, южный ветер 5-10 м/с. Ночью будет от -3°C до +2°C, днем ​​12-17°C тепла, но в прибрежной зоне, как и в Одессе, ограничится 7-9°C. Водителям следует быть осторожными: ночью и утром местами ожидается дымка с видимостью 1-2 км на дорогах.

