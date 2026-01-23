Ключевые моменты:

ДТП произошло между селами Катлабуг и Кирнички;

При обгоне автомобиль BMW выехал на встречную полосу;

В больницу доставлены двое взрослых и двое детей.

ДТП на трассе Одесса — Рени: что произошло

Авария случилась утром 23 января на автодороге Одесса — Рени между населенными пунктами Катлабуг и Кирнички. По предварительной информации полиции, 38-летняя водитель автомобиля BMW во время обгона выехала на встречную полосу движения.

На встречной полосе BMW столкнулся с автомобилем Volkswagen, которым управлял 48-летний мужчина. Удар был сильным, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Водительницу BMW, 1993 года рождения, зажало в салоне автомобиля. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые с помощью гидравлического инструмента разрезали водительскую дверь и деблокировали пострадавшую. После этого женщину передали медикам скорой помощи.

В больницу также доставили пассажиров Volkswagen — 46-летнюю жену водителя и двоих детей в возрасте 7 и 10 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте работают следователи, выясняя все детали столкновения. Обоих водителей проверят на наличие алкоголя в крови. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.