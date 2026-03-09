Ключевые моменты:

  • ДТП произошло 8 марта в селе Орловское Подольского района.
  • Водитель Volkswagen Golf сбил 60-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги.
  • Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП в Подольском районе Одесской области

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло днем 8 марта в селе Орловское Окнянской громады Подольского района Одесской области.

По предварительным данным полиции, 61-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Сам водитель в аварии не пострадал.

смертельное ДТП в Орловском

После ДТП полицейские проверили мужчину на состояние опьянения. Экспертиза показала, что он находился под действием алкоголя.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

