Ключевые моменты:
- В Одессе будет облачно с прояснениями, без дождя.
- Температура ночью +0…+2 °C, днем +8…+10 °C.
- В области утром возможен туман, из-за которого на дорогах ухудшится видимость.
Погода в Одессе 11 марта
По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 11 марта в Одессе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Осадки в течение дня не прогнозируются.
Южный ветер будет умеренным — со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит около +0…+2 °C, а днем потеплеет до +8…+10 °C.
Погода в Одесской области 11 марта
В Одесской области также прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман.
Температура ночью будет колебаться от −3 °C до +2 °C. Днем воздух прогреется до +8…+13 °C, а местами может потеплеть до +16 °C.
На дорогах области ночью и утром местами ожидается туман. Видимость может снижаться до 200–500 метров, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными.
