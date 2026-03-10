Ключевые моменты:

В Одессе будет облачно с прояснениями, без дождя.

Температура ночью +0…+2 °C, днем +8…+10 °C.

В области утром возможен туман, из-за которого на дорогах ухудшится видимость.

Погода в Одессе 11 марта

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 11 марта в Одессе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Осадки в течение дня не прогнозируются.

Южный ветер будет умеренным — со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит около +0…+2 °C, а днем потеплеет до +8…+10 °C.

Погода в Одесской области 11 марта

В Одесской области также прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман.

Температура ночью будет колебаться от −3 °C до +2 °C. Днем воздух прогреется до +8…+13 °C, а местами может потеплеть до +16 °C.

На дорогах области ночью и утром местами ожидается туман. Видимость может снижаться до 200–500 метров, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными.

Напомним, в субботу, 21 марта, в Одесском зоопарке пройдет масштабный субботник. Горожан приглашают помочь с уборкой и благоустройством территории.