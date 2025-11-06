Ключевые моменты:

UAnimals подала заявление в полицию на Одесский зоопарк.

Они заявляют о жестоком обращении с животными.

Директор зоопарка отрицает обвинения и называет ситуацию провокацией.

UAnimals подала заявление из-за условий содержания животных в зоопарке

Волонтеская организация UAnimals обратилась в полицию и в Государственную экологическую инспекцию, заявив о жестоком обращении с животными в Одесском зоопарке. Об этом организация сообщила 5 ноября на своих страницах в соцсетях.

Активисты утверждают, что в интернете появилось множество фото и видео, где запечатлены истощенные, больные и даже мертвые животные. После обращения юристов UAnimals Госэкоинспекция провела внеплановую проверку, выявила нарушения и направила зоопарку предписание устранить недостатки. Сейчас ведомство ожидает разрешения Минэкономики на повторную проверку.

«Призываем правоохранительные органы надлежащим образом расследовать дело, наказать виновных и изъять животных», — говорится в сообщении волонтеров.

Ответ директора Одесского зоопарка на обвинения

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков отверг обвинения, заявив, что животные живут в нормальных условиях, а кадры, распространяемые в сети, якобы сняты с «хитрого ракурса».

«Еноты у нас содержатся в просторных, современных вольерах с укрытиями и питанием. Видео специально снято так, чтобы ввести людей в заблуждение», — говорит Беляков.

По словам Белякова, в последние месяцы против зоопарка ведется информационная атака, а один из активистов якобы «целенаправленно искажает факты». Недавно самка оленя получила тяжелую травму ноги, и руководство зоопарка подозревает, что это могло быть преднамеренным вредом. В связи с этим администрация намерена обратиться в полицию.

