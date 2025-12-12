Ключевые моменты:

12 декабря 2025 года во Львове умер известный певец Степан Гига в возрасте 66 лет.

Артист находился в тяжелом состоянии в реанимации с 19 ноября.

Накануне смерти ему ампутировали ногу из-за осложнений болезни на фоне сахарного диабета.

Степан Гига родился в 1959 году на Закарпатье, в 1998 году стал заслуженным артистом Украины, а в 2002 – народным артистом.

Среди самых известных песен: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» и «Золото Карпат».

Артист находился в тяжелом состоянии в реанимации Первого территориального медицинского объединения Львова с 19 ноября. Накануне смерти врачи были вынуждены ампутировать ему ногу из-за осложнений болезни, вызванных вирусной инфекцией на фоне сахарного диабета.

Блогер Богдан Беспалов сообщал, что состояние певца оставалось критическим, а медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Степан Гига родился в 1959 году в селе Билки на Закарпатье. В 1995 году вышел его первый сольный альбом, а уже в 1998 году он стал заслуженным артистом Украины. В 2002 году получил почетное звание народного артиста.

Среди его самых известных песен – «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» и «Золото Карпат».

Творчество Степана Гиги оставило заметный след в современной украинской музыке и навсегда останется в памяти поклонников.

