Ключевые моменты:

Часть Одессы остается без света уже 8 дней – жители ЖК вышли на перекрытие дорог.

Протесты прошли в Пересыпском районе и Аркадии, возникли пробки и стычки с водителями.

В ОВА заявили: энергетики работают круглосуточно, но восстановление осложняют обстрелы и тревоги.

Власти призывают к выдержке и напоминают о работе «Пунктов незламності».

Часть Одессы без света восьмые сутки: горожане начали перекрывать дороги

В частности, как пишет «Думская», сегодня днем на акцию протеста вышли жители Пересыпского района Одессы. Они утверждают, что электричество в их домах отсутствует уже восьмые сутки. Речь идет о домах на проспекте Князя Владимира Великого и на улицах Виталия Блажко и Владислава Бувалкина.

А вечером из-за перекрытия улицы Генуэзской жителями ЖК «Новая Аркадия» и «Корона» образовался массовый затор в районе Аркадии.

По словам очевидцев, между автомобилистами и протестующими вспыхнули драки, а во время столкновений автомобиль даже наехал человеку на ногу.

«Мы хотим, чтобы нам дали свет хоть на пару часов. У нас нет света уже восьмые сутки. Мы не можем ничего сделать. У нас все на электрике, у нас дети…», – рассказала одна из участниц акции.

Позже на место прибыла полиция. Правоохранители попросили людей разойтись и движение транспорта возобновили.

«Прошу одесситов сохранять выдержку»: реакция ОВА

Ситуацию прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Сегодня в Одессе зафиксированы случаи перекрытия дорог жителями домов, в которых длительное время отсутствует электроснабжение.

Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд – это сложно и изнурительно», – написал он на своих страницах в соцсетях.

Глава ОВА поясняет: в результате вражеских атак энергетика Одесской области понесла масштабные повреждения. К тому же, восстановительные работы осложнены повторными обстрелами и постоянными воздушными тревогами.

«Но энергетики работают круглосуточно и делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом в кратчайшие сроки. Все проблемные адреса в работе, восстановление продолжается. Прошу одесситов сохранять выдержку», – призывает Кипер.

Он напомнил, что пока работы продолжаются, в городе работают «Пункти незламності». Их адреса опубликованы на официальном сайте города. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь.

Ранее замначальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе остается достаточно сложной. Аварийные бригады работают непрерывно, постепенно возвращая свет в доме одесситов по временным схемам подключения. При этом работа критической инфраструктуры восстановлена.