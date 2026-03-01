Ключевые моменты:

  • Праздник организовал Национальный природный парк «Куяльницкий» совместно с партнёрами.
  • Центральным событием стало символическое сожжение чучела Зимы.
  • Участники провели субботник и убрали берег лимана.

Как на Куяльнике провожали зиму и встречали весну

Празднование состоялось в конце Масленичной недели, в Прощёное воскресенье. По словам организаторов, эта традиция символизирует прощание с холодами и обновление вместе с приходом весеннего солнца.

Праздник весны на Куяльнике
Празднование прихода весны на Куяльницком лимане

Одна из организаторов мероприятия, участница группы «Хороводы мира» Елена, объяснила, что в славянской традиции чучело Зимы имеет женский образ — «злой старой тётки», которую сжигают как воплощение всего отжившего, страхов и невзгод. По её словам, пепел развеивают как символ плодородия и нового начала.

Праздник весны на Куяльнике
Во время празднования

Гости угощались блинами, варениками, сушками и горячим чаем, водили хороводы и пели песни. Помимо развлекательной части участники организовали небольшой субботник — вместе убрали побережье лимана, сделав его чище и уютнее.

Праздник весны на Куяльнике
Уборка побережья

Кульминацией события стало сожжение чучела — символический акт прощания с тьмой зимы и встречи весны с надеждой на мир и добрые перемены для Украины.

Праздник весны на Куяльнике
Сожжение чучела зимы

Праздник весны на Куяльнике

Ранее мы рассказывали, что внедорожники разрушают склоны Куяльника: в нацпарке обратились в полицию.

Также сообщалось, что на Куяльнике планируют добывать половину всей соли Украины.

Ещё по теме: Солезавод на Куяльнике: появится ли промышленное предприятие в заповедной зоне?

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме