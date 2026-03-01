Ключевые моменты:
- Праздник организовал Национальный природный парк «Куяльницкий» совместно с партнёрами.
- Центральным событием стало символическое сожжение чучела Зимы.
- Участники провели субботник и убрали берег лимана.
Как на Куяльнике провожали зиму и встречали весну
Празднование состоялось в конце Масленичной недели, в Прощёное воскресенье. По словам организаторов, эта традиция символизирует прощание с холодами и обновление вместе с приходом весеннего солнца.
Одна из организаторов мероприятия, участница группы «Хороводы мира» Елена, объяснила, что в славянской традиции чучело Зимы имеет женский образ — «злой старой тётки», которую сжигают как воплощение всего отжившего, страхов и невзгод. По её словам, пепел развеивают как символ плодородия и нового начала.
Гости угощались блинами, варениками, сушками и горячим чаем, водили хороводы и пели песни. Помимо развлекательной части участники организовали небольшой субботник — вместе убрали побережье лимана, сделав его чище и уютнее.
Кульминацией события стало сожжение чучела — символический акт прощания с тьмой зимы и встречи весны с надеждой на мир и добрые перемены для Украины.
