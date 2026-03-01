утечка канализационных стоков возле села Александровка

Ключевые моменты:

  • Возле села Александровка произошёл порыв канализационной сети, сточные воды попали на землю.
  • Утечку ликвидировало КП «Надежда», пробы почвы переданы на лабораторные исследования.
  • Фонтанский сельсовет заявил, что аварийный трубопровод не находится у него на балансе.

В экоинспекцию Юго-Западного округа обратились жители садового общества «Александрия». Они сообщили о вытекании канализационных стоков на территорию общего пользования. Причиной стала авария на канализационных сетях.

Государственные инспекторы выехали на место и зафиксировали порыв трубы на территории Фонтанского сельсовета, рядом с селом Александровка. В результате аварии сточные воды загрязнили земельный участок.

Специалисты отобрали образцы визуально загрязнённой почвы. После лабораторных исследований будет определён уровень ущерба окружающей среде.

Кто отвечает за канализационные сети и возмещение ущерба

На данный момент утечка устранена коммунальным предприятием «Надежда». Однако вопрос ответственности остаётся открытым.

В Фонтанском сельском совете сообщили, что аварийный участок канализационного трубопровода не находится на балансе органа местного самоуправления и не передан в управление коммунальному предприятию. Хотя сеть фактически используется жителями общины, юридической и технической ответственности за её состояние сельсовет не несёт.

Экологическая инспекция планирует рассчитать сумму ущерба, причинённого государству из-за загрязнения земли, и определить размер компенсации.

Читайте также: Сточные воды посреди жилого квартала в Одессе: что скрывали коммуникации отеля

 

