Праздник Бабы Марты отмечают 1 марта; главный символ — красно-белая мартеница;

В Придунавье развешивают красные ткани, разводят костры и повязывают детям амулеты;

Мартеницу носят до появления аиста или цветения плодового дерева;

В 2017 году традицию внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Традиция Бабы Марты — живая практика болгарских общин юга Одесской области. В селах Придунавья и сегодня соблюдают обычаи, передающиеся из поколения в поколение: развешивают красные рушники, разжигают очищающие костры, повязывают детям мартеницы и наблюдают за первыми перелетными птицами.

О смысле и происхождении обрядов рассказала методист Областного центра национальных культур в Рени Нина Иванова — исследовательница болгарского фольклора Украины, выросшая в болгарской среде и с детства являющаяся носительницей традиции.

Ее объяснения сочетают личный опыт и культурологический контекст, что позволяет рассматривать Мартеницу как часть более широкого исторического наследия.

Историки связывают истоки праздника с дохристианскими обрядами Балкан и римской традицией встречи Нового года 1 марта. Одна из легенд относит появление мартеницы к VII веку — временам хана Аспаруха. А в 2017 году традицию официально включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Таким образом, речь идет не только о локальном обычае, а об элементе международно признанного культурного наследия, которое сохраняется в общинах Одесской области даже в сложное военное время.

Что обязательно нужно сделать в первый день весны?

В весне есть нечто особенное: каждый ее шаг — это обещание тепла и невидимых чудес. Эти чувства заложены в народных праздниках, традициях, обрядах и легендах. И сейчас, когда весна уже стучится в двери, мы обратились к хранительнице фольклора болгар Украины Нине Ивановой, которая работает методистом Областного центра национальных культур в городе Рени, с просьбой рассказать, как именно на юге Одесской области отмечают праздник Бабы Марты.

– Баба Марта — один из самых почитаемых болгарских обычаев, сохранившийся с древних времен до наших дней. Этот праздник отмечают 1 марта, — рассказывает Нина Иванова. — Я родилась и выросла в селе Виноградовка (Бургуджи), недалеко от Арциза. Моя мама бережно и с большой любовью воспроизводила каждую народную традицию, каждый старинный обряд. Отец и бабушка были из других сел, поэтому каждый из них принес в семью свои уникальные «зернышки» культуры, создавая удивительный узор семейного наследия.

– Нина Ильинична, дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию: что необходимо делать в первый день весны согласно традициям болгар Украины?

– Рано утром хозяйки расстилают или развешивают перед своими домами красные фартуки, пояса, пряжу, коврики или скрученные красные нити: считается, что они охраняют дом, чтобы в него не вошли болезни и бедность.

Хозяйки накрывают заборы, ворота красной тканью или ковриком, чтобы «баба шарка» (ветряная оспа) не пришла в дом.

В этот день женщины не стирают и не развешивают белую одежду — чтобы не выпал снег и не ударили морозы.

Утром во дворе каждого дома разжигают костер, чтобы было больше дыма. Все, в том числе и дети, трижды перепрыгивают через огонь лицом к солнцу — чтобы очиститься от злых сил и уберечься от болезней.

После «очищения» огнем матери повязывают детям мартеницы, заранее изготовленные из шерстяной или хлопковой пряжи. Украшают также и животных.

Магия двух цветов

– Какую силу имеет мартеница?

– Мартеница — это скрученная красно-белая нить, которая защищает человека от сглаза и злых духов. Белая нить предвещает долгую жизнь, а красная — здоровье и силу.

В традиционные болгарские мартеницы вплетают монеты, зубчики сушеного чеснока, бусины, металлические кольца и другие элементы. Поэтому мартеница считается амулетом, защищающим от злых сил. Позже в некоторых регионах к ним начали добавлять золотую или серебряную монету как защиту от болезней.

Сегодня мартеницы стали изысканным украшением.

Только из рук в руки на протяжении 1300 лет

– Кто кому дарит мартеницы, как их носят и что делают с ними потом?

– Болгарская традиция повязывания мартеницы 1 марта не прерывается уже более 1300 лет. Мартеницы дарят прежде всего самым близким родственникам, затем друзьям и знакомым — с пожеланиями здоровья, удачи и исполнения желаний.

Детям обычно повязывают их на правую руку, девушки привязывают к правой косе, а молодые женщины носят как ожерелье на шее.

Мартеницы повязывают также на рога ягнят и на одно из самых молодых деревьев.

– А мужчины носят мартеницы?

– Конечно. Но есть один интересный факт: раньше мужчины носили мартеницы так, чтобы их не было видно. Например, выше локтя, на ноге или даже клали в обувь. Для мужчин мартеницы делали в форме шариков.

Держите монеты в кармане и не пропустите аиста

– И как долго нужно носить эти амулеты?

– Носить их нужно до появления первых перелетных птиц. Дети, увидев птицу — это может быть аист или ласточка, — должны бросить свой талисман и крикнуть: «Вот ваша мартеница — дай мне здоровье!»

Считается, если первой увидите аиста, то весь год будет для вас благополучным. А если в этот момент еще и попрыгаете, имея монеты в кармане, чтобы услышать их звон, — будете и богатыми. Но если аист у вас на глазах приземлился, то летом вас будет клонить в сон и одолеет лень.

По одному из обычаев мартеницы носят до тех пор, пока не зацветет плодовое дерево. Затем все снимают это весеннее украшение, загадывают желание и вешают его на цветущую сливу, яблоню, персик или розу — чтобы стать красивыми и здоровыми.

В некоторых регионах мартеницы бросают в реку, чтобы привлечь удачу и отвести все беды.

В некоторых поселениях мартеницы кладут под камень, а затем проверяют: если под камнем появились муравьи, в этом году будет много овец. Если же под камнем собрались более крупные насекомые, например жуки, — увеличится поголовье коров и другого крупного скота.

Что такое родовая мартеница?

– Мартеницы можно увидеть в болгарских селах только в марте?

– В прежние времена родовая мартеница всегда была в каждом болгарском доме. Она была большой и изготавливалась из шерсти. К ней привязывали колокольчики, подковы и бусы. Более зажиточные болгары вплетали серебряные или золотые монеты. Это был особый амулет, который передавался из поколения в поколение. Он символизировал память, силу и здоровье рода.

Когда ребенок вырастает и покидает дом, чтобы создать собственную семью, совершается обряд в честь Бабы Марты. Старую семейную мартеницу и подготовленную новую родители приносят в дом своих детей и привязывают рядом. Две мартеницы остаются вместе в течение первого года совместной жизни — чтобы передать память, любовь и силу семьи.

Когда молодожены видят аиста, они берут старую семейную мартеницу и привязывают ее к фруктовому дереву на девять дней — чтобы их любовь принесла плоды.

Новая мартеница остается с ними — они заботятся о ней, хранят, чтобы передать своим детям. А старую семейную мартеницу молодые снимают с дерева и возвращают в родительский дом — чтобы принести родителям здоровье, любовь и силы в старости.

Почему пожилым женщинам в первый день весны лучше сидеть дома?

– А кто вообще такая Баба Марта?

– Это мифический персонаж народного фольклора. Считалось, что от ее настроения зависит погода. Если она в хорошем настроении — и погода будет хорошей. А если Баба Марта сердится, поднимается сильный ветер, набегают тучи, приходят морозы, начинается метель.

В первый день весны пожилые женщины не выходили из дома, чтобы не встретить Бабу Марту и не рассердить ее. Верили: если Баба Марта встретит молодую женщину или девушку, она улыбнется — и погода будет доброй.

От хана Аспаруха — до признания ЮНЕСКО

– Все болгары, где бы они ни жили, отмечают этот праздник. Но каковы его истоки?

– Исторические корни Мартеницы остаются загадкой, но считается, что праздник возник во времена Римской империи, когда Новый год отмечали 1 марта. Март был месяцем бога Марса, который был не только богом войны, но и богом земледелия. Эта двойственность отражена в мартенице, где белый и красный цвета можно понимать как символы мира и войны.

О мартенице сложено множество легенд. Согласно одной из них, первую мартеницу сделала Ахинора, жена хана Аспаруха, во второй половине VII века, когда Аспарух переправился через Дунай и открыл для болгар земли вокруг Балкан. Ахинора долго ждала своего любимого. Она привязала к лапке ласточки скрученную белую нить и выпустила птицу, чтобы та передала послание любви. Птица долго летела, натерла лапку нитью, и кровь окрасила белую нить в красный цвет. В итоге ласточка нашла место стоянки хана Аспаруха и приземлилась там именно 1 марта. Хан приказал всем своим воинам надеть на правое запястье красно-белую нить — как память о родине и близких, оставшихся в Старой Великой Булгарии.

Факты

В 2017 году Мартеница включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО — она является одним из объектов нематериального культурного наследия человечества. Этот праздник отмечают не только болгары. В Молдове и Румынии он называется Мэрцишор, в Северной Македонии — Мартинка.

Исторические свидетельства

В горах Тянь-Шань обнаружили захоронение вождя VI века до нашей эры. Его голову украшала шапка с символом, напоминающим барашка с мартеницей на шее. Можно предположить, что болгарский символ появился еще в VI веке до нашей эры.

Цитата

По поверью, счастье и успех принесет только та мартеница, которая подарена и сделана лично для тебя.

