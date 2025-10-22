Ключевые моменты

В Одесской области начал работу первый в Украине полевой морг для идентификации погибших военных.

Эксперты уже обработали более 2700 тел украинских защитников.

Российские войска намеренно калечат тела, усложняя работу судмедэкспертов.

Часть погибших до сих пор не удалось опознать — их хоронят под номерами для последующей идентификации.

С какой целью создан полевой морг на Одесщине

Пока на фронте продолжаются бои, на Одесчине развернута своя, не менее важная миссия — вернуть память о погибших.

Впервые в Украине именно здесь заработал уникальный полевой морг. Сюда поступают рефрижераторные вагоны с телами украинских защитников. Всего Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы уже обработало 2700 тел.

Мы узнали, как работает многоэтапная система идентификации и почему родственникам приходится так долго ждать известий, когда специалисты вынуждены преодолевать сознательное усложнение работы — вплоть до отрубленных конечностей.

Кто и как возвращает тела наших защитников?

Репатриация — процесс возвращения тел погибших с временно оккупированных территорий или из России — не прекращается. Это работа множества специалистов, которые ведут переговоры, обеспечивают транспортировку тел, а также труд судебных медиков, криминалистов, лаборантов, правоохранителей, генетиков. Все они понимают: семьи ждут возвращения тел.

Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в рамках репатриации сначала получило 100 тел, затем — 400. Уже тогда стало ясно, что с такой нагрузкой работать крайне сложно. Когда тел слишком много, на помощь приходят полевые морги.

Такой морг, пока первый и единственный в Украине, при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) создали на Одесщине. Сюда приходят рефрижераторные вагоны с телами. Специалисты работают в палатках, где установлены патологоанатомические столы и проводится одновременная работа с несколькими останками, что ускоряет процесс отбора образцов для дальнейшей идентификации.

– Наше бюро получило для обработки уже 2700 тел, – говорит руководительница областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж. – Мы благодарны Международному Комитету Красного Креста за помощь в создании полевого морга, ведь это ускоряет работу по идентификации. Любое перемещение тела ухудшает его состояние, поэтому начинать работать с останками нужно как можно быстрее.

Идентификация тел погибших военных: почему это длится так долго?

Родственники погибших часто задают экспертам один вопрос: почему идентификация тела длится так долго? На это есть несколько причин.

Процесс начинается с передачи тел в судебно-медицинскую экспертизу и открытия уголовного производства. Затем назначается сама экспертиза. Тела привозят в Украину и распределяют по регионам. В одном мешке могут оказаться фрагменты нескольких разных людей.

Результаты анализов вносятся в электронный реестр генетических данных, после чего сравниваются с ДНК родственников. Процесс может занимать от нескольких недель до месяцев — в зависимости от состояния тела и загрузки центров.

Опознать погибшего сразу удается редко — лишь если тело забрали с поля боя в первые дни. 99% тел, поступающих на экспертизу, находятся в крайне плохом состоянии.

«Почему не идентифицируют по отпечаткам пальцев?» — спрашивают родственники. Потому что их просто нет. Тело могло пострадать от огня, взрыва или воды, когда мышцы сокращаются и тело принимает «позу боксёра».

Россияне намеренно калечат тела погибших украинцев

Эксперты полевого морга отмечают: им неоднократно приходилось видеть тела с отрубленными кистями. Это, вероятно, делается специально, чтобы усложнить идентификацию.

Иногда помогают жетоны, телефоны, записные книжки. Родственники надеются на татуировки, но и они часто исчезают. Получение ДНК-образцов тоже осложнено — нередко эксперты делают несколько попыток, прежде чем удается получить пригодный материал.

После получения результатов ДНК-экспертизы проводится сравнение с образцами родственников — это длительный и сложный процесс.

Руководитель судебно-медицинского департамента одесской субделегации МККК Ниф Смит отметила, что довольна работой первого полевого морга. Второй вскоре заработает в Кропивницком.

О тех, кто пока остается безымянным

20 неидентифицированных тел похоронили в мае этого года, еще 11 — в августе. Идентификация невозможна без ДНК-образцов, которых нет у сирот и одиноких людей.

Татьяна Папиж объяснила, что неидентифицированных хоронят под номерами, чтобы при появлении родственников можно было восстановить личность.

Это несправедливо, когда человек отдал жизнь за Родину, а вспомнить его некому. Поэтому пусть безымянных героев будет как можно меньше.

