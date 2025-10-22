Ключевые моменты

  • В Одесской области начал работу первый в Украине полевой морг для идентификации погибших военных.
  • Эксперты уже обработали более 2700 тел украинских защитников.
  • Российские войска намеренно калечат тела, усложняя работу судмедэкспертов.
  • Часть погибших до сих пор не удалось опознать — их хоронят под номерами для последующей идентификации.

С какой целью создан полевой морг на Одесщине

Пока на фронте продолжаются бои, на Одесчине развернута своя, не менее важная миссия — вернуть память о погибших.

Впервые в Украине именно здесь заработал уникальный полевой морг. Сюда поступают рефрижераторные вагоны с телами украинских защитников. Всего Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы уже обработало 2700 тел.

Мы узнали, как работает многоэтапная система идентификации и почему родственникам приходится так долго ждать известий, когда специалисты вынуждены преодолевать сознательное усложнение работы — вплоть до отрубленных конечностей.

Кто и как возвращает тела наших защитников?

Репатриация — процесс возвращения тел погибших с временно оккупированных территорий или из России — не прекращается. Это работа множества специалистов, которые ведут переговоры, обеспечивают транспортировку тел, а также труд судебных медиков, криминалистов, лаборантов, правоохранителей, генетиков. Все они понимают: семьи ждут возвращения тел.

Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в рамках репатриации сначала получило 100 тел, затем — 400. Уже тогда стало ясно, что с такой нагрузкой работать крайне сложно. Когда тел слишком много, на помощь приходят полевые морги.

Такой морг, пока первый и единственный в Украине, при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) создали на Одесщине. Сюда приходят рефрижераторные вагоны с телами. Специалисты работают в палатках, где установлены патологоанатомические столы и проводится одновременная работа с несколькими останками, что ускоряет процесс отбора образцов для дальнейшей идентификации.

Татьяна Папиж
На вопросы отвечает Татьяна Папиж

– Наше бюро получило для обработки уже 2700 тел, – говорит руководительница областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж. – Мы благодарны Международному Комитету Красного Креста за помощь в создании полевого морга, ведь это ускоряет работу по идентификации. Любое перемещение тела ухудшает его состояние, поэтому начинать работать с останками нужно как можно быстрее.

Идентификация тел погибших военных: почему это длится так долго?

Родственники погибших часто задают экспертам один вопрос: почему идентификация тела длится так долго? На это есть несколько причин.

Процесс начинается с передачи тел в судебно-медицинскую экспертизу и открытия уголовного производства. Затем назначается сама экспертиза. Тела привозят в Украину и распределяют по регионам. В одном мешке могут оказаться фрагменты нескольких разных людей.

Вагон-рефрижератор с телами
Подготовка к началу идентификации

Результаты анализов вносятся в электронный реестр генетических данных, после чего сравниваются с ДНК родственников. Процесс может занимать от нескольких недель до месяцев — в зависимости от состояния тела и загрузки центров.

Опознать погибшего сразу удается редко — лишь если тело забрали с поля боя в первые дни. 99% тел, поступающих на экспертизу, находятся в крайне плохом состоянии.

«Почему не идентифицируют по отпечаткам пальцев?» — спрашивают родственники. Потому что их просто нет. Тело могло пострадать от огня, взрыва или воды, когда мышцы сокращаются и тело принимает «позу боксёра».

Россияне намеренно калечат тела погибших украинцев

Эксперты полевого морга отмечают: им неоднократно приходилось видеть тела с отрубленными кистями. Это, вероятно, делается специально, чтобы усложнить идентификацию.

Иногда помогают жетоны, телефоны, записные книжки. Родственники надеются на татуировки, но и они часто исчезают. Получение ДНК-образцов тоже осложнено — нередко эксперты делают несколько попыток, прежде чем удается получить пригодный материал.

Эксперты приступили к работе
Эксперты приступили к работе

После получения результатов ДНК-экспертизы проводится сравнение с образцами родственников — это длительный и сложный процесс.

Руководитель судебно-медицинского департамента одесской субделегации МККК Ниф Смит отметила, что довольна работой первого полевого морга. Второй вскоре заработает в Кропивницком.

Журналисты и Ниф Смит
Ниф Смит из Красного Креста довольна работой первого полевого морга

О тех, кто пока остается безымянным

20 неидентифицированных тел похоронили в мае этого года, еще 11 — в августе. Идентификация невозможна без ДНК-образцов, которых нет у сирот и одиноких людей.

Татьяна Папиж объяснила, что неидентифицированных хоронят под номерами, чтобы при появлении родственников можно было восстановить личность.

Это несправедливо, когда человек отдал жизнь за Родину, а вспомнить его некому. Поэтому пусть безымянных героев будет как можно меньше.

