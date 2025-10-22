Ключевые моменты
- В Одесской области начал работу первый в Украине полевой морг для идентификации погибших военных.
- Эксперты уже обработали более 2700 тел украинских защитников.
- Российские войска намеренно калечат тела, усложняя работу судмедэкспертов.
- Часть погибших до сих пор не удалось опознать — их хоронят под номерами для последующей идентификации.
С какой целью создан полевой морг на Одесщине
Пока на фронте продолжаются бои, на Одесчине развернута своя, не менее важная миссия — вернуть память о погибших.
Впервые в Украине именно здесь заработал уникальный полевой морг. Сюда поступают рефрижераторные вагоны с телами украинских защитников. Всего Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы уже обработало 2700 тел.
Мы узнали, как работает многоэтапная система идентификации и почему родственникам приходится так долго ждать известий, когда специалисты вынуждены преодолевать сознательное усложнение работы — вплоть до отрубленных конечностей.
Кто и как возвращает тела наших защитников?
Репатриация — процесс возвращения тел погибших с временно оккупированных территорий или из России — не прекращается. Это работа множества специалистов, которые ведут переговоры, обеспечивают транспортировку тел, а также труд судебных медиков, криминалистов, лаборантов, правоохранителей, генетиков. Все они понимают: семьи ждут возвращения тел.
Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в рамках репатриации сначала получило 100 тел, затем — 400. Уже тогда стало ясно, что с такой нагрузкой работать крайне сложно. Когда тел слишком много, на помощь приходят полевые морги.
Такой морг, пока первый и единственный в Украине, при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) создали на Одесщине. Сюда приходят рефрижераторные вагоны с телами. Специалисты работают в палатках, где установлены патологоанатомические столы и проводится одновременная работа с несколькими останками, что ускоряет процесс отбора образцов для дальнейшей идентификации.
– Наше бюро получило для обработки уже 2700 тел, – говорит руководительница областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж. – Мы благодарны Международному Комитету Красного Креста за помощь в создании полевого морга, ведь это ускоряет работу по идентификации. Любое перемещение тела ухудшает его состояние, поэтому начинать работать с останками нужно как можно быстрее.
Идентификация тел погибших военных: почему это длится так долго?
Родственники погибших часто задают экспертам один вопрос: почему идентификация тела длится так долго? На это есть несколько причин.
Процесс начинается с передачи тел в судебно-медицинскую экспертизу и открытия уголовного производства. Затем назначается сама экспертиза. Тела привозят в Украину и распределяют по регионам. В одном мешке могут оказаться фрагменты нескольких разных людей.
Результаты анализов вносятся в электронный реестр генетических данных, после чего сравниваются с ДНК родственников. Процесс может занимать от нескольких недель до месяцев — в зависимости от состояния тела и загрузки центров.
Опознать погибшего сразу удается редко — лишь если тело забрали с поля боя в первые дни. 99% тел, поступающих на экспертизу, находятся в крайне плохом состоянии.
«Почему не идентифицируют по отпечаткам пальцев?» — спрашивают родственники. Потому что их просто нет. Тело могло пострадать от огня, взрыва или воды, когда мышцы сокращаются и тело принимает «позу боксёра».
Читайте также: В Одессе представили концепцию Мемориала погибшим Героям и выбрали место под строительство
Россияне намеренно калечат тела погибших украинцев
Эксперты полевого морга отмечают: им неоднократно приходилось видеть тела с отрубленными кистями. Это, вероятно, делается специально, чтобы усложнить идентификацию.
Иногда помогают жетоны, телефоны, записные книжки. Родственники надеются на татуировки, но и они часто исчезают. Получение ДНК-образцов тоже осложнено — нередко эксперты делают несколько попыток, прежде чем удается получить пригодный материал.
После получения результатов ДНК-экспертизы проводится сравнение с образцами родственников — это длительный и сложный процесс.
Руководитель судебно-медицинского департамента одесской субделегации МККК Ниф Смит отметила, что довольна работой первого полевого морга. Второй вскоре заработает в Кропивницком.
О тех, кто пока остается безымянным
20 неидентифицированных тел похоронили в мае этого года, еще 11 — в августе. Идентификация невозможна без ДНК-образцов, которых нет у сирот и одиноких людей.
Татьяна Папиж объяснила, что неидентифицированных хоронят под номерами, чтобы при появлении родственников можно было восстановить личность.
Это несправедливо, когда человек отдал жизнь за Родину, а вспомнить его некому. Поэтому пусть безымянных героев будет как можно меньше.
Читайте также:
- Мэрия Одессы отказалась узаконить стихийный мемориал погибшим воинам
- В Одессе на Аллее Героев увековечили еще 82 имени погибших воинов
- Одесская Стена памяти погибших защитников Украины: молитва и кусты лаванды (фото)