Ключевые моменты:

Зеленский ждет от Умерова и Гнатова подробный отчет о переговорах США — в том числе о предложениях, обсуждавшихся в Москве.

Трамп заявил, что Украина пока не изучила представленный США мирный план.

Ночью Россия атаковала Украину 149 дронами; ПВО уничтожила 131.

Есть попадания и разрушения, особенно разрушительные — в Ахтырке.

Переговоры и обсуждение мирных предложений

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает отчёта от секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова — они направляются в Европу после контактов с американскими представителями. По словам президента, украинской стороне должны передать информацию обо всех деталях переговоров США в Москве и о том, какие элементы Вашингтон готов изменить в обсуждении с Украиной и Россией.

Умеров подтвердил, что предоставит Зеленскому подробный отчет о результатах визита в США. Он отметил, что цель поездки — получить полную информацию о предложениях РФ и уточнить актуальные варианты мирного плана от американской стороны.

“Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их беседе в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами мы должны сделать все для достойного завершения этой войны. Сегодня предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы”, — написал он.

Пока что Украина официального ответа США не дала — переговоры продолжаются.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «несколько разочарован» тем, что Владимир Зеленский якобы еще не ознакомился с американским предложением.

Ночная атака и ситуация на фронте

В ночь на 8 декабря Россия выпустила по Украине 149 ударных БПЛА типов Shahed, «Гербера» и других моделей. Воздушные силы сообщают, что 131 дрон был сбит или подавлен на северных, южных и восточных направлениях. Зафиксировано 16 попаданий по 11 локациям и 4 случая падения обломков.

Одним из самых тяжелых эпизодов стала атака Ахтырки на Сумщине: российские беспилотники поразили многоэтажный дом, вызвав сильный пожар с 2 по 5 этажи. Повреждения значительные, известно как минимум о семи пострадавших, включая ребенка. Часть людей спасалась в подвале, других пришлось деблокировать спасателям.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 164 боевых столкновения. Россия нанесла:

2 ракетных удара;

67 авиаударов;

применила 182 управляемые авиабомбы;

осуществила 4 180 обстрелов, включая 85 — из РСЗО;

атаковала 6 568 дронами-камикадзе.

Авиация Сил обороны поразила 5 районов сосредоточения личного состава и техники противника.

Суточные потери оккупантов составили 810 человек, а также:

2 танка;

1 бронированную боевую машину;

10 артсистем;

530 БПЛА оперативно-тактического уровня;

4 ракеты;

47 единиц автомобильной техники;

3 единицы спецтехники.