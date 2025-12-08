Ключевые моменты:
- Зеленский ждет от Умерова и Гнатова подробный отчет о переговорах США — в том числе о предложениях, обсуждавшихся в Москве.
- Трамп заявил, что Украина пока не изучила представленный США мирный план.
- Ночью Россия атаковала Украину 149 дронами; ПВО уничтожила 131.
- Есть попадания и разрушения, особенно разрушительные — в Ахтырке.
Переговоры и обсуждение мирных предложений
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает отчёта от секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова — они направляются в Европу после контактов с американскими представителями. По словам президента, украинской стороне должны передать информацию обо всех деталях переговоров США в Москве и о том, какие элементы Вашингтон готов изменить в обсуждении с Украиной и Россией.
Читайте также: «Не за территории, а за будущее»: ответ бойцов ВСУ политикам, которые предлагают отдать украинские земли
Умеров подтвердил, что предоставит Зеленскому подробный отчет о результатах визита в США. Он отметил, что цель поездки — получить полную информацию о предложениях РФ и уточнить актуальные варианты мирного плана от американской стороны.
“Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их беседе в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами мы должны сделать все для достойного завершения этой войны. Сегодня предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы”, — написал он.
Пока что Украина официального ответа США не дала — переговоры продолжаются.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «несколько разочарован» тем, что Владимир Зеленский якобы еще не ознакомился с американским предложением.
Ночная атака и ситуация на фронте
В ночь на 8 декабря Россия выпустила по Украине 149 ударных БПЛА типов Shahed, «Гербера» и других моделей. Воздушные силы сообщают, что 131 дрон был сбит или подавлен на северных, южных и восточных направлениях. Зафиксировано 16 попаданий по 11 локациям и 4 случая падения обломков.
Одним из самых тяжелых эпизодов стала атака Ахтырки на Сумщине: российские беспилотники поразили многоэтажный дом, вызвав сильный пожар с 2 по 5 этажи. Повреждения значительные, известно как минимум о семи пострадавших, включая ребенка. Часть людей спасалась в подвале, других пришлось деблокировать спасателям.
По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 164 боевых столкновения. Россия нанесла:
- 2 ракетных удара;
- 67 авиаударов;
- применила 182 управляемые авиабомбы;
- осуществила 4 180 обстрелов, включая 85 — из РСЗО;
- атаковала 6 568 дронами-камикадзе.
Авиация Сил обороны поразила 5 районов сосредоточения личного состава и техники противника.
Суточные потери оккупантов составили 810 человек, а также:
- 2 танка;
- 1 бронированную боевую машину;
- 10 артсистем;
- 530 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 4 ракеты;
- 47 единиц автомобильной техники;
- 3 единицы спецтехники.