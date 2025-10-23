Ключевые моменты

19–23 октября 1941 года в Одессе румынские и немецкие войска убили и сожгли свыше 25 тысяч человек.

На месте трагедии, у памятника на 3-й станции Люстдорфской дороги, сегодня прошла церемония памяти.

Одесситы возложили цветы и почтили жертв минутой молчания.

Одесский Бабий Яр: как это было

23 октября 2025 года отмечается трагическая дата — 84 года со дня сожжения оккупантами в 1941 году более 25 тысяч евреев: женщин, детей, стариков и военнопленных.

Трагедия осени 1941 года стала одной из самых жестоких страниц истории Одессы. После взрыва 22 октября здания на улице Маразлиевской, где находился штаб румынских войск, оккупационные власти начали массовые казни. На улицах города проходили облавы: людей хватали прямо на рынках и во дворах, многих расстреливали на месте. Александровский проспект стал символом ужаса — там повесили около четырехсот горожан.

Тех, кого схватили, колоннами гнали по Люстдорфской дороге к артиллерийским складам, находившимся на окраине города. С 19 по 23 октября в этих помещениях оккупанты расстреляли и сожгли свыше 25 тысяч человек — мирных жителей, евреев и военнопленных.

Позже на месте трагедии установили памятник с надписью: «На этом месте 19 октября 1941 года фашистскими извергами заживо сожжено около 25 тысяч советских граждан».

В советское время национальность жертв не указывали, но сегодня Одесса открыто говорит правду — это были в основном евреи, убитые только за свою принадлежность.

Сегодня на месте бывших артиллерийских складов прошла церемония памяти. Люди зажигали свечи, приносили цветы и вспоминали погибших. Историки называют это место «одесским Бабьим Яром» — трагическим напоминанием о цене человеческой жестокости и о важности памяти.

По теме: Сожгли, повесили, заморили голодом: где в Одессе почтить память узников нацистских концлагерей