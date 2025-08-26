На территории Украины существует 10-15 видов кровососущих комаров. В последние несколько лет появился еще один вид — тигровый комар. В отличие от наших привычных комаров, этот вид активно «охотится» даже днем — то есть его солнце не пугает.

Об этом «Телеграфу» рассказал энтомолог Национального природного парка «Тузловские лиманы» Евгений Халаим.

Название «тигровый» комар получил благодаря характерной контрастной окраске: белые полосы и пятна на черном теле и ножках, а также продольная белая линия на спинке (щитке) — основные признаки, четко отличающие его от других представителей фауны Украины.

Этот комар переносит до 22 вирусов, в частности вирус Западного Нила, денге, чикингунью, Зику и желтую лихорадку.

Справка ОЖ

Геморрагическая лихорадка Западного Нила — это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. У большинства людей инфекция протекает бессимптомно, однако у 20% больных развиваются гриппоподобные заболевания с резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Могут быть также высыпания на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы — менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи).

Как сообщалось, на территории Одесской области, а также в ряде других южных и восточных регионов Украины, наблюдается активизация опасных ядовитых пауков. Среди них — каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, аргиопы, бурые отшельники и черные эрезусы. Уже зафиксированы случаи укусов людей.

