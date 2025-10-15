Ключевые моменты:

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний не объявлял карантин.

Несколько школ и детсадов временно перешли на дистанционку — это обычная профилактика при ОРВИ.

Общий уровень заболеваемости ниже эпидемического порога, несмотря на рост COVID-19 среди взрослых.

Заболеваемость в Одесской области: что происходит в школах

В последнее время в соцсетях начали массово распространяться слухи о якобы введённом карантине в учебных заведениях Одесской области. Некоторые даже ссылаются на Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Однако ЦКПЗ не делал никаких заявлений о введении карантина, заявили в пресс-службе.

По данным Департамента образования и науки Одесской ОГА, с 6 по 12 октября 2025 года:

Закрыты 11 групп в трёх детсадах Килийской и Ренийской громад (Измаильский район).

На дистанционное обучение перешли 42 класса и 3 учебных заведения в Одесской городской, Николаевской, Лиманской и Шабовской громадах.

«Такие меры — локальные, временные и контролируемые, и не имеют отношения к общеобластному карантину», — подчеркнули медики.

По данным руководителя городского департамента образования и науки Елены Буйневич, в настоящее время все учебные заведения города Одессы работают — закрытых из-за ОРВИ и гриппа городских школ.

Она напомнила, что администрация школы может объявить карантин в отдельном классе или школе в случае, если заболевает 20 процентов и более учеников. Если есть превышение эпидпорога во всех школах — решение принимает специальная комиссия.

Что показывают данные

По информации Одесского ЦКПЗ, за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 4,8% и находится на 33,8% ниже эпидпорога.

68% заболевших — дети от 5 до 14 лет.

208 человек были госпитализированы, 65% из них — дети.

COVID-19 составляет 3% от всех случаев ОРВИ. Рост составил 8,2%. Больше всего заболевших COVID-19 — взрослые в возрасте от 30 до 64 лет (70%). По результатам лабораторных тестов в регионе сейчас циркулируют вирусы SARS-CoV-2 и риновирусы.

Власти призывают не поддаваться панике и доверять только проверенной информации от ЦКПЗ и Департамента образования.

Напомним, этим летом в связи с распространением коронавирусной инфекции в двух медучреждениях Одессы был введен карантин.