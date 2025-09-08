Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и на побережье области 8 сентября будет держаться на уровне +21…+22°С.

Воздух днем прогреется до +25 — 27°С, а по области — до 30°С

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 8 сентября, температура морской воды в Одессе будет в пределах 21–22°С. Это комфортный показатель для купания в теплый осенний день.

Днем в городе будет тепло и солнечно, температура воздуха 25–27°С, осадков не прогнозируется.

Выбор редакции: Одесский спуск и 100 миллионов для «Ростдорстроя»: в ремонте после ремонта не нашли виновных