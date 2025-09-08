дтп в Арцизской громаде

Ключевые моменты:

  • В Арцизской громаде на дороге произошло смертельное ДТП;
  •  22-летняя водитель Opel Astra врезалась в дерево, и автомобиль перевернулся. 
  • Погибли две девочки 13 и 14 лет, водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу. 
  • Расследуется дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября на дороге между Каменским и Виноградовкой Арцизской громады.

По предварительным данным полиции, 22-летняя водитель автомобиля Opel Astra не справилась с управлением, выехала с проезжей части и врезалась в дерево, после чего машина перевернулась. 

В салоне находились еще четверо пассажиров — 22-летняя женщина, её 15-летний брат и две девочки 14 и 13 лет. 

К сожалению, обе девочки погибали на месте, остальные были госпитализированы с травмами. 

Водитель была трезва, её задержали в процессуальном порядке. Следствие квалифицировало происшествие по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

