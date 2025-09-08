Ключевые моменты:
- В Арцизской громаде на дороге произошло смертельное ДТП;
- 22-летняя водитель Opel Astra врезалась в дерево, и автомобиль перевернулся.
- Погибли две девочки 13 и 14 лет, водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу.
- Расследуется дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября на дороге между Каменским и Виноградовкой Арцизской громады.
По предварительным данным полиции, 22-летняя водитель автомобиля Opel Astra не справилась с управлением, выехала с проезжей части и врезалась в дерево, после чего машина перевернулась.
В салоне находились еще четверо пассажиров — 22-летняя женщина, её 15-летний брат и две девочки 14 и 13 лет.
К сожалению, обе девочки погибали на месте, остальные были госпитализированы с травмами.
Водитель была трезва, её задержали в процессуальном порядке. Следствие квалифицировало происшествие по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.
