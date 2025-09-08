Ключевые моменты:

В Арцизской громаде на дороге произошло смертельное ДТП;

22-летняя водитель Opel Astra врезалась в дерево, и автомобиль перевернулся.

Погибли две девочки 13 и 14 лет, водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу.

Расследуется дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября на дороге между Каменским и Виноградовкой Арцизской громады.

По предварительным данным полиции, 22-летняя водитель автомобиля Opel Astra не справилась с управлением, выехала с проезжей части и врезалась в дерево, после чего машина перевернулась.

В салоне находились еще четверо пассажиров — 22-летняя женщина, её 15-летний брат и две девочки 14 и 13 лет.

К сожалению, обе девочки погибали на месте, остальные были госпитализированы с травмами.

Водитель была трезва, её задержали в процессуальном порядке. Следствие квалифицировало происшествие по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

