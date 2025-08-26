Ключевые моменты:

Этой ночью ПВО обезвредила 47 российских дронов, которыми РФ обстреляла Украину;

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений — россияне нанесли 67 авиаударов;

Тактика россиян возле Доброполья изменилась — Институт изучения войны;

Российские оккупанты за последние сутки 25 августа потеряли еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили почти сотню единиц автотехники.

ВСУ взяли в плен 3 российских разведчиков.

Последствия воздушной атаки 26 августа

В ночь на 26 августа враг атаковал Украину 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных моделей, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 47 дронов на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано 12 попаданий в 9 различных локациях.

Этой ночью под атакой российских беспилотников снова были населенные пункты Сумской области. В результате обстрелов есть пострадавшие среди гражданских, зафиксированы повреждения жилых и нежилых зданий, а часть людей осталась без электроснабжения, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Генштаб о ситуации на фронте на утро 26 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Враг нанес 67 авиаударов, сбросив 128 управляемых авиабомб, применил 4807 дронов-камикадзе и осуществил более 4700 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Наибольшая интенсивность боев сохранялась на Покровском (43 атаки), Лиманском (28 атак) и Новопавловском (19 атак) направлениях. На других участках фронта также продолжались штурмовые действия, в частности под Купянском, Краматорском, Торецком, в Запорожской и Херсонской областях.

Силы обороны поразили пять районов сосредоточения врага и уничтожили технику противника. Общие потери российских войск за сутки составили около 890 человек, а также четыре танка, три ББМ, 33 артсистемы, 95 БПЛА, 97 единиц автотехники и тяжелую огнеметную систему.

ВСУ взяли в плен российских разведчиков

Бойцы батальона «Арей», защищающие Украину на горячем Покровском направлении, захватили в плен сразу 11 вражеских военнослужащих. Оказалось, что среди них есть трое спецназовцев российской военной разведки, более известной как ГРУ. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

«Остальные пленные – из воинской части 42600, то есть 110-й бригады, сформированной на оккупированной территории Донецкой области. Оказалось, что в группе пленных есть и граждане Украины. Первый из Макеевки, второй из Кировограда, но жил на Камчатке. А третий – из Мариуполя. Причем, оказался в российской армии аж в 2024 году.

На самом деле та же ситуация, когда становится понятно: если не будешь воевать за свой дом, то придут оккупанты и заставят воевать за Россию», – отметил Цаплиенко.

Бои в районе Доброполья — главное

Россия, вероятно, отказалась от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья (к северу от Покровска) после того, как оккупанты не смогли закрепить устойчивые позиции в пределах этого прорыва и воспользоваться тактикой инфильтрации малых групп внутрь украинских позиций. Об этом сообщает Институт изучения войны в своем новом отчете.

Аналитики констатируют, что Силы обороны Украины продолжают оказывать давление на российских военных, которые проникли на восток и северо-восток от Доброполья. В частности украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 августа сообщил, что украинские силы взяли под контроль Новое Шахово (к востоку от Доброполья) и Заповедное (на юго-восток от Доброполья). Согласно этим данным, украинские военные вытеснили оккупантов с позиций вблизи автомагистрали Т-0514 Доброполье-Краматорск и к югу от Веселого, а также почти полностью зачистили Кучеров Яр (к востоку от Доброполья).

Недавние сообщения о продвижении украинских сил, а также отсутствие сообщений о продвижении россиян или об их успешных миссиях для подкрепления в зоне прорыва, свидетельствуют о том, что усилия оккупантов (в частности 51-й и 8-й общевойсковых армий РФ) для укрепления и защиты своего прорыва в районе Доброполья, вероятно, пока что провалились.