Температура морской воды сегодня в Одессе будет прохладной: +18…+19°C.

Температура воздуха днем +24…+26 °C.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 26 августа, температура морской воды в Одессе составит 18–19°С — это прохладная вода, подходящая для летнего купания, но не для длительного пребывания, особенно если вы чувствительны к холоду.

Днем воздух прогреется до 24–26°С, будет облачно, но существенных осадков не прогнозируется.

Фото — Анна Баратинская